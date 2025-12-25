Найгірші тренди взуття 2026 — 4 популярні моделі, які мають дивний вигляд

Взуття Tabi. Фото: Instagram

Багато моделів взуття, серед яких і туфлі-човники, відходять на другий план. У 2026-му в моді буде взуття, на яке люди дивитимуться двічі і не завжди зі схваленням.

Редактори Who What Wear зібрали 4 фасони, які називають "потворними", але саме їх будуть носити наступного року.

Стильні провали серед взуття 2026

Взуття Tabi

Туфлі з роздвоєним носком придумали в Японії ще в 15 столітті. Носили їх з традиційним одягом, і ніхто не думав робити з них щось модне. Потім прийшов Мартін Маржела і зробив цей етнографічний елемент частиною високої моди. Тепер Tabi носять не тільки фанати Maison Margiela — їх можна побачити в масових брендах.

Взуття Tabi. Фото з Instagram

Чоботи у вікторіанському стилі

Гострий носок, низький каблук, шнурівка по всій довжині. За останні місяці їх почали носити частіше, і схоже, що в 2026-му вони стануть чимось більшим, ніж просто нішевий тренд. Елегантні, але в дивний спосіб.

Чоботи з оригінальною шнурівкою. Фото з Instagram

Сандалі з дерев'яною підошвою

Chloe і Gabriela Hearst показували витончені версії цих босоніжок на своїх показах. Але зараз в моду увірвалися більш грубі варіанти: масивна платформа, дерев'яна підошва, вузькі ремінці, металеві деталі.

Сандалі з дерев'яною підошвою. Фото з Instagram

Ходити в них не так зручно, як у звичайних сандалях, але вони створюють образ. Якщо хочете, щоб люди звертали увагу на ваше взуття — це працює.

Пухнасте взуття

Чоботи, туфлі на підборах, балетки — все зі штучного хутра. Текстура стала важливою частиною моди останніми роками, і взуття не виняток.

Пухнасте взуття. Фото з Instagram

Носити їх варто обережно — якщо решта образу теж з текстурами, може вийти перебір. Але як акцент вони працюють добре.

