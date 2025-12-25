Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Взуття, від якого стає страшно — 4 жахливих трендів 2026 року

Взуття, від якого стає страшно — 4 жахливих трендів 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 19:49
Найгірші тренди взуття 2026 — 4 популярні моделі, які мають дивний вигляд
Взуття Tabi. Фото: Instagram

Багато моделів взуття, серед яких і туфлі-човники, відходять на другий план. У 2026-му в моді буде взуття, на яке люди дивитимуться двічі і не завжди зі схваленням.

Редактори Who What Wear зібрали 4 фасони, які називають "потворними", але саме їх будуть носити наступного року.

Реклама
Читайте також:

Стильні провали серед взуття 2026

Взуття Tabi

Туфлі з роздвоєним носком придумали в Японії ще в 15 столітті. Носили їх з традиційним одягом, і ніхто не думав робити з них щось модне. Потім прийшов Мартін Маржела і зробив цей етнографічний елемент частиною високої моди. Тепер Tabi носять не тільки фанати Maison Margiela — їх можна побачити в масових брендах.

Взуття Tabi можна було побачити скрізь у 2025 році
Взуття Tabi. Фото з Instagram

Чоботи у вікторіанському стилі

Гострий носок, низький каблук, шнурівка по всій довжині. За останні місяці їх почали носити частіше, і схоже, що в 2026-му вони стануть чимось більшим, ніж просто нішевий тренд. Елегантні, але в дивний спосіб.

Чоботи у вікторіанському стилі - нішевий тренд
Чоботи з оригінальною шнурівкою. Фото з Instagram

Сандалі з дерев'яною підошвою

Chloe і Gabriela Hearst показували витончені версії цих босоніжок на своїх показах. Але зараз в моду увірвалися більш грубі варіанти: масивна платформа, дерев'яна підошва, вузькі ремінці, металеві деталі.

Які сандалі у 2026 році увірвалися в моду
Сандалі з дерев'яною підошвою. Фото з Instagram

Ходити в них не так зручно, як у звичайних сандалях, але вони створюють образ. Якщо хочете, щоб люди звертали увагу на ваше взуття — це працює.

Пухнасте взуття

Чоботи, туфлі на підборах, балетки — все зі штучного хутра. Текстура стала важливою частиною моди останніми роками, і взуття не виняток.

Пухнасте взуття полюбилось усім, але має незвичний вигляд
Пухнасте взуття. Фото з Instagram

Носити їх варто обережно — якщо решта образу теж з текстурами, може вийти перебір. Але як акцент вони працюють добре.

Раніше ми писали про те, до яких трендів з 2010-х стилісти не радять повертатися знову.

Також ми повідомляли, яку альтернативну модель взуття можна взяти на цю зиму замість звичайних чобіт.

мода тренди взуття стиль 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації