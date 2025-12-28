Не угги — 5 вариантов теплой обуви, которую носят модницы

Челси. Фото из Instagram

Угги снова везде, но это не значит, что надо идти за всеми. Если ищете что-то теплое и удобное среди обуви, но хотите что-то более оригинальное, то эта подборка для вас.

Стилист Алена Мясоед в Instagram поделилась интересными вариантами обуви на этот сезон.

Что носить вместо угги в сезоне 2025-2026

Снегоходы

Те самые ботинки, в которых раньше ходили только на горнолыжные курорты, теперь носят и в городе. Они не пытаются быть изящными, а просто выполняют свою работу. Меховые вставки добавляют объема, но это не просто декор, а реальная защита от холода.

Снегоходы. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Челси

Классика, которая никогда не исчезает. Ботинки с эластичными вставками сбоку сейчас делают на толстой подошве — так они становятся практичнее для скользких тротуаров.

Челси. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Кожаные модели хорошо выдерживают влажную погоду, если их обработать спреем. Носить можно со всем:

джинсы;

юбки;

даже платья, если не боитесь экспериментировать.

Утепленные лоферы

Лоферы с подкладкой — это когда не хочется мерзнуть. Внутри шерсть или искусственный мех, снаружи — кожа или замша.

Утепленные лоферы. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Бежевые и коричневые оттенки работают лучше черных, потому что более практичны на зиму. С пальто смотрятся неплохо и с пуховиком тоже.

Слипоны из овчины

Слипоны, которые сначала кажутся домашними, на самом деле вполне можно носить на улицу. Они выглядят просто, но в этом их преимущество — не надо думать, с чем сочетать.

Теплые слипоны. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Джинсы, спортивные штаны, даже широкие брюки — подходит почти ко всему.

