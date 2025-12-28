Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Лучше за угги — какую еще теплую обувь выбирают этой зимой

Лучше за угги — какую еще теплую обувь выбирают этой зимой

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 18:04
Не угги — 5 вариантов теплой обуви, которую носят модницы
Челси. Фото из Instagram

Угги снова везде, но это не значит, что надо идти за всеми. Если ищете что-то теплое и удобное среди обуви, но хотите что-то более оригинальное, то эта подборка для вас.

Стилист Алена Мясоед в Instagram поделилась интересными вариантами обуви на этот сезон.

Реклама
Читайте также:

Что носить вместо угги в сезоне 2025-2026

Снегоходы

Те самые ботинки, в которых раньше ходили только на горнолыжные курорты, теперь носят и в городе. Они не пытаются быть изящными, а просто выполняют свою работу. Меховые вставки добавляют объема, но это не просто декор, а реальная защита от холода.

Снігоходи виконують головну роль в цьому сезоні
Снегоходы. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Челси

Классика, которая никогда не исчезает. Ботинки с эластичными вставками сбоку сейчас делают на толстой подошве — так они становятся практичнее для скользких тротуаров.

Челсі ніколи не підведуть
Челси. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Кожаные модели хорошо выдерживают влажную погоду, если их обработать спреем. Носить можно со всем:

  • джинсы;
  • юбки;
  • даже платья, если не боитесь экспериментировать.

Утепленные лоферы

Лоферы с подкладкой — это когда не хочется мерзнуть. Внутри шерсть или искусственный мех, снаружи — кожа или замша.

Лучше за угги — какую еще теплую обувь выбирают этой зимой - фото 3
Утепленные лоферы. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Бежевые и коричневые оттенки работают лучше черных, потому что более практичны на зиму. С пальто смотрятся неплохо и с пуховиком тоже.

Слипоны из овчины

Слипоны, которые сначала кажутся домашними, на самом деле вполне можно носить на улицу. Они выглядят просто, но в этом их преимущество — не надо думать, с чем сочетать.

Лучше за угги — какую еще теплую обувь выбирают этой зимой - фото 4
Теплые слипоны. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Джинсы, спортивные штаны, даже широкие брюки — подходит почти ко всему.

Ранее мы писали о том, какую новую модель кроссовок стоит приобрести уже сейчас, пока они не достигли своего пика популярности.

Также мы сообщали, какая обувь стала действительно главной неожиданностью этого сезона и за счет чего.

мода тренды обувь стиль 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации