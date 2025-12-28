Не уггі — 5 варіантів теплого взуття, яке носять модниці

Челсі. Фото з Instagram

Уггі знову скрізь, але це не означає, що треба йти за всіма. Якщо шукаєте щось тепле й зручне серед взуття, але хочете щось більш оригінальне, то ця підбірка для вас.

Стилістка Альона Мясоєд в Instagram поділилась цікавими варіантами взуття на цей сезон.

Що носити заміть уггі у сезоні 2025-2026

Снігоходи

Ті самі черевики, в яких раніше ходили тільки на гірськолижні курорти, тепер носять і в місті. Вони не намагаються бути витонченими, а просто виконують свою роботу. Хутряні вставки додають об'єму, але це не просто декор, а реальний захист від холоду.

Снігоходи. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Челсі

Класика, яка ніколи не зникає. Черевики з еластичними вставками збоку зараз роблять на товстій підошві — так вони стають практичнішими для слизьких тротуарів.

Челсі. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Шкіряні моделі добре витримують вологу погоду, якщо їх обробити спреєм. Носити можна з усім:

джинси;

спідниці;

навіть сукні, якщо не боїтеся експериментувати.

Утеплені лофери

Лофери з підкладкою — це коли не хочеться мерзнути. Всередині вовна або штучне хутро, зовні — шкіра чи замша.

Утеплені лофери. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Бежеві та коричневі відтінки працюють краще за чорні, бо більш практичні на зиму. З пальтом мають непоганий вигляд і з пуховиком теж.

Сліпони з овчини

Сліпони, які спочатку здаються домашніми, насправді цілком можна носити на вулицю. Вони мають простий вигляд, але в цьому їхня перевага — не треба думати, з чим поєднувати.

Теплі сліпони. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Джинси, спортивні штани, навіть широкі брюки — підходить майже до всього.

