Україна
Головна Мода Краще за уггі — яке ще тепле взуття обирають цієї зими

Краще за уггі — яке ще тепле взуття обирають цієї зими

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:04
Не уггі — 5 варіантів теплого взуття, яке носять модниці
Челсі. Фото з Instagram

Уггі знову скрізь, але це не означає, що треба йти за всіма. Якщо шукаєте щось тепле й зручне серед взуття, але хочете щось більш оригінальне, то ця підбірка для вас.

Стилістка Альона Мясоєд в Instagram поділилась цікавими варіантами взуття на цей сезон.

Читайте також:

Що носити заміть уггі у сезоні 2025-2026

Снігоходи

Ті самі черевики, в яких раніше ходили тільки на гірськолижні курорти, тепер носять і в місті. Вони не намагаються бути витонченими, а просто виконують свою роботу. Хутряні вставки додають об'єму, але це не просто декор, а реальний захист від холоду.

Снігоходи виконують головну роль в цьому сезоні
Снігоходи. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Челсі

Класика, яка ніколи не зникає. Черевики з еластичними вставками збоку зараз роблять на товстій підошві — так вони стають практичнішими для слизьких тротуарів.

Челсі ніколи не підведуть
Челсі. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Шкіряні моделі добре витримують вологу погоду, якщо їх обробити спреєм. Носити можна з усім:

  • джинси; 
  • спідниці; 
  • навіть сукні, якщо не боїтеся експериментувати.

Утеплені лофери

Лофери з підкладкою — це коли не хочеться мерзнути. Всередині вовна або штучне хутро, зовні — шкіра чи замша.

Краще за уггі — яке ще тепле взуття обирають цієї зими - фото 3
Утеплені лофери. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Бежеві та коричневі відтінки працюють краще за чорні, бо більш практичні на зиму. З пальтом мають непоганий вигляд і з пуховиком теж.

Сліпони з овчини

Сліпони, які спочатку здаються домашніми, насправді цілком можна носити на вулицю. Вони мають простий вигляд, але в цьому їхня перевага — не треба думати, з чим поєднувати.

Краще за уггі — яке ще тепле взуття обирають цієї зими - фото 4
Теплі сліпони. Фото: instagram.com/alena_miasoed

Джинси, спортивні штани, навіть широкі брюки — підходить майже до всього.

Раніше ми писали про те, яку нову модель кросівок варто придбати вже зараз, поки вони не досягли свого піку популярності.

Також ми повідомляли, яке взуття стало дійсно головною несподіванкою цього сезону і за рахунок чого.

мода тренди взуття стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
