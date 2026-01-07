Найпопулярніше взуття зими-2026 — 4 стильні фаворити сезону

4 трендові пари зимового взуття 2026, які обирають модниці
Вже середина зими, і більшість встигли придбати собі зимове взуття. За тим, що з'являється в соціальних мережах, однозначні фаворити цього сезону вже визначилися.
Персональний стиліст в TikTok розповіла про них детальніше.
4 фаворити зимового взуття 2026
Стилістка радить мати в гардеробі декілька пар зимового взуття: ефектне на вихід і комфортне для повсякденного життя. Адже одна пара не може бути універсальною для всіх ситуацій.
Уггі
Це взуття стилістка називає базою, яку можна носити в будь-яких стилізаціях. Але вона все ж таки радить обирати їх більше для прогулянок і побутових справ. Вони теплі та зручні, але якщо йдете на важливу зустріч або в місце, де дрес-код має значення — уггі краще відкласти.
Скандинавські капці
В народі їх називають "чуні", але в оновленому варіанті вони мають більш стильний вигляд. Це дуже комфортне взуття, але не підходить для мокрої погоди. Вони легкі, але не водостійкі, тому якщо на вулиці мокро та сиро — це не ваш варіант.
Їх носять для коротких виходів — в магазин, на прогулянку в суху погоду, для поїздки на машині. Вони не підходять для довгих прогулянок містом, особливо якщо на вулиці волого.
Мокасини з хутром
Теж дуже класне взуття, але для сухої зими. Якщо на вулиці мокро або сніг тане — мокасини з хутром швидко промокають і втрачають вигляд.
Мокасини з хутром підходять для ситуацій, коли треба мати більш зібраний вигляд, але при цьому залишатися в комфорті. Їх можна носити з джинсами, брюками, навіть з сукнями міді.
Високі топсайдери
Взуття, що з'явилося не так давно і тільки набирає обертів. Має стильний вигляд і працює як альтернатива уггі.
Топсайдери — це класичне літнє взуття, але високі топсайдери з утепленням адаптовані під зиму. Вони мають шнурівку, яка додає структури, і при цьому зручні, як уггі.
