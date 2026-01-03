Туфлі 2026, які вже назвали культовими — новий модний символ

Бежеві туфлі. Фото: freepik

Нові туфлі завжди помітні — особливо коли вони можуть змінити весь образ. Модниці придивилися до моделі взуття, яка вже з’являлася на подіумах і цілком може стати хітом 2026 року.

Більше про неї розповіли у виданні Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Ефектні туфлі на 2026 рік

Туфлі з V-подібним вирізом (V-neck) повертаються у моду. Десять років тому вони зробили справжній фурор і зараз знову з’являються у колекціях Balenciaga, Balmain, Ferragamo та Gucci. На показах FW’25 дизайнери показували їх у різних варіантах: класичні човники, слінгбеки, peep-toe і навіть моделі на платформі. А в сезоні SS’26 V-neck туфлі обіцяють стати ще помітнішими — вони вже з’являються на вулицях у Парижі, Мілані та Нью-Йорку.

Gucci FW’25. Фото: Cosmopolitan

Низький V-подібний виріз робить ноги візуально довшими і додає образу трохи драматичності. Таке взуття буде вдалий мати вигляд з діловими костюмами, вечірніми сукнями і навіть джинсами. Особливість дизайну у тому, що V-neck може бути або яскравим акцентом, або практичною парою для щоденного носіння — залежно від решти аутфіту.

Ferragamo SS’26. Фото: Cosmopolitan

Колірна палітра теж різноманітна: від класичного чорного і бежевого до насичених відтінків червоного, синього та навіть металевих текстур. Деталі, такі як гострий носок або тонкий ремінець на слінгбеках, роблять образ більш витонченим і дозволяють експериментувати з аксесуарами.

Раніше ми писали про те, яке взуття може бути не тільки комфортним, але і стильним вибором на цю зиму.

Також ми повідомляли, що Даша Квіткова цього сезону зробила ставку на зручне взуття цього сезону.