Україна
Туфлі, які змінять моду 2026 — новий фаворит подіумів

Дата публікації: 3 січня 2026 08:55
Туфлі 2026, які вже назвали культовими — новий модний символ
Бежеві туфлі. Фото: freepik

Нові туфлі завжди помітні — особливо коли вони можуть змінити весь образ. Модниці придивилися до моделі взуття, яка вже з’являлася на подіумах і цілком може стати хітом 2026 року.

Більше про неї розповіли у виданні Cosmopolitan.

Ефектні туфлі на 2026 рік

Туфлі з V-подібним вирізом (V-neck) повертаються у моду. Десять років тому вони зробили справжній фурор і зараз знову з’являються у колекціях Balenciaga, Balmain, Ferragamo та Gucci. На показах FW’25 дизайнери показували їх у різних варіантах: класичні човники, слінгбеки, peep-toe і навіть моделі на платформі. А в сезоні SS’26 V-neck туфлі обіцяють стати ще помітнішими — вони вже з’являються на вулицях у Парижі, Мілані та Нью-Йорку.

Туфлі, в яких ви не залишитеся непомітними
Gucci FW’25. Фото: Cosmopolitan

Низький V-подібний виріз робить ноги візуально довшими і додає образу трохи драматичності. Таке взуття буде вдалий мати вигляд з діловими костюмами, вечірніми сукнями і навіть джинсами. Особливість дизайну у тому, що V-neck може бути або яскравим акцентом, або практичною парою для щоденного носіння — залежно від решти аутфіту.

Взуття, що чудово підійде під різні образи
Ferragamo SS’26. Фото: Cosmopolitan

Колірна палітра теж різноманітна: від класичного чорного і бежевого до насичених відтінків червоного, синього та навіть металевих текстур. Деталі, такі як гострий носок або тонкий ремінець на слінгбеках, роблять образ більш витонченим і дозволяють експериментувати з аксесуарами.

мода тренди взуття стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
