Туфли 2026, которые уже назвали культовыми — новый модный символ

Бежевые туфли. Фото: freepik

Новые туфли всегда заметны — особенно когда они могут изменить весь образ. Модницы присмотрелись к модели обуви, которая уже появлялась на подиумах и вполне может стать хитом 2026 года.

Больше о ней рассказали в издании Cosmopolitan.

Реклама

Читайте также:

Эффектные туфли на 2026 год

Туфли с V-образным вырезом (V-neck) возвращаются в моду. Десять лет назад они произвели настоящий фурор и сейчас снова появляются в коллекциях Balenciaga, Balmain, Ferragamo и Gucci. На показах FW'25 дизайнеры показывали их в разных вариантах: классические лодочки, слингбэки, peep-toe и даже модели на платформе. А в сезоне SS'26 V-neck туфли обещают стать еще более заметными — они уже появляются на улицах в Париже, Милане и Нью-Йорке.

Gucci FW'25. Фото: Cosmopolitan

Низкий V-образный вырез делает ноги визуально длиннее и добавляет образу немного драматичности. Такая обувь будет удачно смотреться с деловыми костюмами, вечерними платьями и даже джинсами. Особенность дизайна в том, что V-neck может быть либо ярким акцентом, либо практичной парой для ежедневной носки — в зависимости от остального аутфита.

Ferragamo SS'26. Фото: Cosmopolitan

Цветовая палитра тоже разнообразна: от классического черного и бежевого до насыщенных оттенков красного, синего и даже металлических текстур. Детали, такие как острый носок или тонкий ремешок на слингбеках, делают образ более утонченным и позволяют экспериментировать с аксессуарами.

Ранее мы писали о том, какая обувь может быть не только комфортным, но и стильным выбором на эту зиму.

Также мы сообщали, что Даша Квиткова в этом сезоне сделала ставку на удобную обувь этого сезона.