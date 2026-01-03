Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Туфли, которые изменят моду 2026 — новый фаворит подиумов

Туфли, которые изменят моду 2026 — новый фаворит подиумов

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 08:55
Туфли 2026, которые уже назвали культовыми — новый модный символ
Бежевые туфли. Фото: freepik

Новые туфли всегда заметны — особенно когда они могут изменить весь образ. Модницы присмотрелись к модели обуви, которая уже появлялась на подиумах и вполне может стать хитом 2026 года.

Больше о ней рассказали в издании Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Эффектные туфли на 2026 год

Туфли с V-образным вырезом (V-neck) возвращаются в моду. Десять лет назад они произвели настоящий фурор и сейчас снова появляются в коллекциях Balenciaga, Balmain, Ferragamo и Gucci. На показах FW'25 дизайнеры показывали их в разных вариантах: классические лодочки, слингбэки, peep-toe и даже модели на платформе. А в сезоне SS'26 V-neck туфли обещают стать еще более заметными — они уже появляются на улицах в Париже, Милане и Нью-Йорке.

Туфлі, в яких ви не залишитеся непомітними
Gucci FW'25. Фото: Cosmopolitan

Низкий V-образный вырез делает ноги визуально длиннее и добавляет образу немного драматичности. Такая обувь будет удачно смотреться с деловыми костюмами, вечерними платьями и даже джинсами. Особенность дизайна в том, что V-neck может быть либо ярким акцентом, либо практичной парой для ежедневной носки — в зависимости от остального аутфита.

Взуття, що чудово підійде під різні образи
Ferragamo SS'26. Фото: Cosmopolitan

Цветовая палитра тоже разнообразна: от классического черного и бежевого до насыщенных оттенков красного, синего и даже металлических текстур. Детали, такие как острый носок или тонкий ремешок на слингбеках, делают образ более утонченным и позволяют экспериментировать с аксессуарами.

Ранее мы писали о том, какая обувь может быть не только комфортным, но и стильным выбором на эту зиму.

Также мы сообщали, что Даша Квиткова в этом сезоне сделала ставку на удобную обувь этого сезона.

мода тренды обувь стиль 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации