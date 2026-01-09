90-ті повертаються — туфлі, які купували всі модниці, знову в тренді

Дівчина з туфлями в руках. Фото: freepik

Нове десятиліття вже вступило в свої права, а разом із ним почали з’являтися й перші ознаки модних напрямків 2026 року. Деякі тренди взуття перегукуються з минулим, але отримують нове прочитання й способи стилізації. Один із таких — білі туфлі-човники на підборах.

Ці туфлі завжди були частиною гардероба, особливо в 90-х, коли їх носили майже з усім. Після кількох років, коли в центрі уваги опинялося яскраве й нестандартне взуття, човники поступово повертаються, але вже в сучасній інтерпретації.

Білі туфлі в стильному образі. Фото з Elle

Дуже цікавий вигляд мають моделі на невисокому підборі, які дозволяють рухатися без дискомфорту. Їх легко поєднувати з різними речами: від простих джинсів і спідниці до класичного костюма чи сукні. При цьому туфлі не перетягують увагу на себе, а працюють як нейтральний елемент, який підкреслює образ.

Ефектні туфлі. Фото з Elle

У 2026 році дизайнери пропонують варіанти з незвичайною підошвою або контрастним носком, а також із квадратним чи загостреним мисом. Декоративні деталі, фігурні підбори та об’ємні елементи теж активно використовуються, додаючи взуттю ефектності в будь-якому образі.

