Витвицкая показала зимнюю обувь 2026, которую стоит купить

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 08:39
Обувь с характером — Витвицкая показала трендовую модель зимы-2026
Соломия Витвицкая. Фото: Instagram/solomiyavitvitvitska

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая в этом сезоне сделала ковбойские сапоги основой своего зимнего гардероба. Она приобрели замшевые модели песочно-коричневого цвета для своих образов — универсальные, не слишком яркие, но в то же время интересные.

Об этом пишет издание "РБК-Україна".

Особенности обуви важны: скошенный каблук обеспечивает комфорт в течение дня, широкое голенище не сковывает ногу и позволяет заправлять внутрь брюки или леггинсы, а узкий заостренный носок добавляет силуэту аккуратности. Замша делает сапоги мягкими на ощупь и в то же время достаточно прочными для города.

В повседневных луках Витвицкая сочетает их с длинным свитером оверсайз — зеленым или красным с принтом. Леггинсы или узкие джинсы заправляются внутрь сапог, и это подчеркивает их форму. Сверху ведущая накинула пуховик темно-серого цвета с массивными рукавами. Образ дополняет яркая красная шапка, которая перекликается с цветом свитера и делает весь look более живым.

Витвицкая показала зимнюю обувь 2026, которую стоит купить - фото 1
Повседневный лук Витвицкой. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Для праздничных или более нарядных образов Соломия комбинирует ковбойские сапоги с платьем-вышиванкой длины миди. Здесь важно, что замшевая фактура сапог контрастирует с мягким текстилем и вышивкой, добавляя образу структуры. Такой прием позволяет не жертвовать комфортом и при этом выглядеть элегантно, без высоких каблуков.

Чоботи, що поєднуються із різними типами одягу
Праздничный образ Витвицкой. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Это именно те сапоги, которые сочетаются с разными типами одежды: джинсами, юбками миди, трикотажными платьями и даже некоторыми офисными комплектами. Они оставляют образ практичным, но в то же время добавляют характера.

Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
