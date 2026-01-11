Взуття з характером — Вітвіцька показала трендову модель зими-2026

Соломія Вітвіцька. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька цього сезону зробила ковбойські чоботи основою свого зимового гардеробу. Вона придбали замшеві моделі пісочно-коричневого кольору для своїх образів — універсальні, не надто яскраві, але водночас цікаві.

Модні чоботи цього сезону, які носить Вітвіцька

Особливості взуття важливі: скошений підбор забезпечує комфорт протягом дня, широка халява не сковує ногу і дає змогу заправляти всередину штани чи легінси, а вузький загострений носок додає силуету акуратності. Замша робить чоботи м’якими на дотик і водночас достатньо міцними для міста.

У повсякденних луках Вітвіцька поєднує їх із довгим светром оверсайз — зеленим або червоним із принтом. Легінси або вузькі джинси заправляються всередину чобіт, і це підкреслює їхню форму. Зверху ведуча накинула пуховик темно-сірого кольору з масивними рукавами. Образ доповнює яскрава червона шапка, яка перегукується з кольором светра і робить весь look більш живим.

Повсякденний лук Вітвіцької. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Для святкових або більш ошатних образів Соломія комбінує ковбойські чоботи із сукнею-вишиванкою довжини міді. Тут важливо, що замшева фактура чобіт контрастує з м’яким текстилем і вишивкою, додаючи образу структури. Такий прийом дозволяє не жертвувати комфортом і водночас мати елегантний вигляд, без високих підборів.

Святковий образ Вітвіцької. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Це саме ті чоботи, що поєднуються із різними типами одягу: джинсами, спідницями міді, трикотажними сукнями і навіть деякими офісними комплектами. Вони залишають образ практичним, але водночас додають характеру.

