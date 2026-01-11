Відео
Вітвіцька показала зимове взуття 2026, яке варто купити

Дата публікації: 11 січня 2026 08:39
Взуття з характером — Вітвіцька показала трендову модель зими-2026
Соломія Вітвіцька. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька цього сезону зробила ковбойські чоботи основою свого зимового гардеробу. Вона придбали замшеві моделі пісочно-коричневого кольору для своїх образів — універсальні, не надто яскраві, але водночас цікаві.

Про це пише видання "РБК-Україна".

Читайте також:

Модні чоботи цього сезону, які носить Вітвіцька

Особливості взуття важливі: скошений підбор забезпечує комфорт протягом дня, широка халява не сковує ногу і дає змогу заправляти всередину штани чи легінси, а вузький загострений носок додає силуету акуратності. Замша робить чоботи м’якими на дотик і водночас достатньо міцними для міста.

У повсякденних луках Вітвіцька поєднує їх із довгим светром оверсайз — зеленим або червоним із принтом. Легінси або вузькі джинси заправляються всередину чобіт, і це підкреслює їхню форму. Зверху ведуча накинула пуховик темно-сірого кольору з масивними рукавами. Образ доповнює яскрава червона шапка, яка перегукується з кольором светра і робить весь look більш живим.

Вітвіцька показала зимове взуття 2026, яке варто купити - фото 1
Повсякденний лук Вітвіцької. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Для святкових або більш ошатних образів Соломія комбінує ковбойські чоботи із сукнею-вишиванкою довжини міді. Тут важливо, що замшева фактура чобіт контрастує з м’яким текстилем і вишивкою, додаючи образу структури. Такий прийом дозволяє не жертвувати комфортом і водночас мати елегантний вигляд, без високих підборів.

Чоботи, що поєднуються із різними типами одягу
Святковий образ Вітвіцької. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

Це саме ті чоботи, що поєднуються із різними типами одягу: джинсами, спідницями міді, трикотажними сукнями і навіть деякими офісними комплектами. Вони залишають образ практичним, але водночас додають характеру.

Раніше ми писали про те, яким модним, але затишним образом здивувала співачка Настя Каменських.

Також ми повідомляли, як цікаво можна стилізувати вишиванку в 2026 році.

