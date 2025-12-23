Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Злата Огнєвіч показала, як носити блейзер без нічого під ним

Злата Огнєвіч показала, як носити блейзер без нічого під ним

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:19
Блейзер без усього зайвого — ефектний образ від Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала фото в червоному блейзері, який вона носить як самостійну річ. Образ простий, але працює за рахунок правильних пропорцій і кольорових акцентів.

З новим образом зірки можна ознайомитись на її сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Звабливий образ від Злати Огнєвіч

На нових фото зірка в червоному блейзері з акцентованими плечима, чорних колготках і класичних туфлях-човниках на високих підборах. Під блейзером можливо є або мікрошорти, або коротка спідницю, але їх не видно, тому образ має такий вигляд, ніби під блейзером немає нічого.

Це той випадок, коли навіть декілька речей створює максимум ефекту. Червоний блейзер сам по собі яскравий, тому все інше — чорне. Колготки і туфлі не конкурують з верхом, а просто підтримують силует.

Святковий образ від Огнєвіч
Співачка в червоному блейзері. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich 

Як повторити зірковий образ

Червоні блейзери зараз є практично у всіх онлайн-магазинах одягу. Просто зверніть увагу на плечі: вони мають бути структурованими. На думку стилістів, м’які плечі роблять блейзер схожим на домашній халат, а структуровані на річ, яку носять навмисно.

Довжина теж має значення. Якщо блейзер занадто короткий, він більше нагадує укорочений топ. Якщо занадто довгий — пальто. Ідеальна довжина — до середини стегна або трохи нижче.

Ефектний червоний блейзер, як основа образу
Зваблива Злата Огнєвіч. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Але майте на увазі, що цей образ далеко не для офісу і не для повсякденних виходів у магазин. Він святковий, але не офіційний. Злата знімалася на тлі різдвяних куль і гірлянд, і це логічно: червоний блейзер без нічого під ним — це про вечірні події, вечірки, фотосесії.

Раніше ми писали про те, які ефектні шуби є в гардеробах знаменитостей. Усіх обʼєднує одне — текстура і дорогий вигляд.

Також ми повідомляли, якими вдалими луками здивувала в 50 років українська співачка Наталія Могилевська.

мода Злата Огневич знаменитості речі образ
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації