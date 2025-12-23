Блейзер без усього зайвого — ефектний образ від Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала фото в червоному блейзері, який вона носить як самостійну річ. Образ простий, але працює за рахунок правильних пропорцій і кольорових акцентів.

З новим образом зірки можна ознайомитись на її сторінці в Instagram.

Звабливий образ від Злати Огнєвіч

На нових фото зірка в червоному блейзері з акцентованими плечима, чорних колготках і класичних туфлях-човниках на високих підборах. Під блейзером можливо є або мікрошорти, або коротка спідницю, але їх не видно, тому образ має такий вигляд, ніби під блейзером немає нічого.

Це той випадок, коли навіть декілька речей створює максимум ефекту. Червоний блейзер сам по собі яскравий, тому все інше — чорне. Колготки і туфлі не конкурують з верхом, а просто підтримують силует.

Співачка в червоному блейзері. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Як повторити зірковий образ

Червоні блейзери зараз є практично у всіх онлайн-магазинах одягу. Просто зверніть увагу на плечі: вони мають бути структурованими. На думку стилістів, м’які плечі роблять блейзер схожим на домашній халат, а структуровані на річ, яку носять навмисно.

Довжина теж має значення. Якщо блейзер занадто короткий, він більше нагадує укорочений топ. Якщо занадто довгий — пальто. Ідеальна довжина — до середини стегна або трохи нижче.

Зваблива Злата Огнєвіч. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Але майте на увазі, що цей образ далеко не для офісу і не для повсякденних виходів у магазин. Він святковий, але не офіційний. Злата знімалася на тлі різдвяних куль і гірлянд, і це логічно: червоний блейзер без нічого під ним — це про вечірні події, вечірки, фотосесії.

