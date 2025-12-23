Видео
Главная Мода Злата Огневич показала, как носить блейзер без ничего под ним

Злата Огневич показала, как носить блейзер без ничего под ним

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 11:19
Блейзер без всего лишнего — эффектный образ от Златы Огневич
Злата Огневич. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото в красном блейзере, который она носит как самостоятельную вещь. Образ простой, но работает за счет правильных пропорций и цветовых акцентов.

С новым образом звезды можно ознакомиться на ее странице в Instagram.

Читайте также:

Соблазнительный образ от Златы Огневич

На новых фото звезда в красном блейзее с акцентированными плечами, черных колготках и классических туфлях-лодочках на высоком каблуке. Под блейзером возможно есть либо микрошорты, либо короткая юбка, но их не видно, поэтому образ выглядит так, будто под блейзером нет ничего.

Это тот случай, когда даже несколько вещей создает максимум эффекта. Красный блейзер сам по себе яркий, поэтому все остальное — черное. Колготки и туфли не конкурируют с верхом, а просто поддерживают силуэт.

Святковий образ від Огнєвіч
Певица в красном блейзере. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Как повторить звездный образ

Красные блейзеры сейчас есть практически во всех онлайн-магазинах одежды. Просто обратите внимание на плечи: они должны быть структурированными. По мнению стилистов, мягкие плечи делают блейзер похожим на домашний халат, а структурированные на вещь, которую носят намеренно.

Длина тоже имеет значение. Если блейзер слишком короткий, он больше напоминает укороченный топ. Если слишком длинный — пальто. Идеальная длина — до середины бедра или чуть ниже.

Ефектний червоний блейзер, як основа образу
Соблазнительная Злата Огневич. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Но имейте в виду, что этот образ далеко не для офиса и не для повседневных выходов в магазин. Он праздничный, но не официальный. Злата снималась на фоне рождественских шаров и гирлянд, и это логично: красный блейзер без ничего под ним — это про вечерние события, вечеринки, фотосессии.

Ранее мы писали о том, какие эффектные шубы есть в гардеробах знаменитостей. Всех объединяет одно — текстура и дорогой вид.

Также мы сообщали, какими удачными луками удивила в 50 лет украинская певица Наталья Могилевская.

