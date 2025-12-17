Платье из 80-х сейчас в тренде — эффектный выбор для праздничных вечеров

Звездный образ на корпоратив — роскошное платье из 80-х
Новогодние праздники и корпоративы уже на пороге, и вопрос "что надеть?" сейчас как никогда актуален. В этом году мода возвращает нас в 80-е: мини-платья с широкими плечами снова на подиумах и в магазинах.
По данным итальянского Vogue, такие платья не просто эффектно выглядят — они работают на фигуру.
Широкие плечи визуально подчеркивают талию и создают форму "перевернутого треугольника". Образ сразу становится более решительным и уверенным.
На что обращать внимание при выборе платья к праздникам
- Материал. Бархат добавляет мягкости и богатства, пайетки делают платье праздничным и заметным в свете, плотная костюмная ткань держит форму и имеет структурированный вид.
- Цвет. Черный добавляет образу строгости и одновременно праздничности, красный добавляет энергии, а металлик просто делает образ праздничным и заметным.
- Рукав. Длинные рукава балансируют короткую длину, формируя гармоничный силуэт.
Как носить такие платья в 2026 году
Стилисты советуют не перегружать образ аксессуарами — такое платье уже само по себе делает образ завершенным. Если хочется что-то добавить, достаточно маленьких сережек или лаконичного клатча.
Обувь можно выбирать нейтральную или немного драматичную — туфли или сапоги на высоком каблуке, например, добавят завершенности образу.
Мини-платье с массивными плечами позволяет чувствовать себя заметно и уверенно на любом празднике. Оно само строит форму, подчеркивает ноги и делает образ уместным даже на самых ярких корпоративных вечерах.
Ранее мы писали о том, каким образом стилизовала платье из 90-х в этом году Деми Мур.
Также мы сообщали, что платье-жакет пришло на замену привычным классическим платьям.
Читайте Новини.LIVE!