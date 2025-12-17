Видео
Главная Мода Звездный образ на корпоратив — роскошное платье из 80-х

Звездный образ на корпоратив — роскошное платье из 80-х

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:47
Платье из 80-х сейчас в тренде — эффектный выбор для праздничных вечеров
Девушка в праздничном платье. Фото: freepik

Новогодние праздники и корпоративы уже на пороге, и вопрос "что надеть?" сейчас как никогда актуален. В этом году мода возвращает нас в 80-е: мини-платья с широкими плечами снова на подиумах и в магазинах.

По данным итальянского Vogue, такие платья не просто эффектно выглядят — они работают на фигуру.

Читайте также:

Широкие плечи визуально подчеркивают талию и создают форму "перевернутого треугольника". Образ сразу становится более решительным и уверенным.

Образ від нареченої Джейсона Стейтема на свята
Роузи Хантингтон-Уайтли в платье. Фото: rosiehw

На что обращать внимание при выборе платья к праздникам

  • Материал. Бархат добавляет мягкости и богатства, пайетки делают платье праздничным и заметным в свете, плотная костюмная ткань держит форму и имеет структурированный вид.
  • Цвет. Черный добавляет образу строгости и одновременно праздничности, красный добавляет энергии, а металлик просто делает образ праздничным и заметным.
  • Рукав. Длинные рукава балансируют короткую длину, формируя гармоничный силуэт.

Как носить такие платья в 2026 году

Стилисты советуют не перегружать образ аксессуарами — такое платье уже само по себе делает образ завершенным. Если хочется что-то добавить, достаточно маленьких сережек или лаконичного клатча.

Силует сукні, що буде доречний на свята
Платье с выразительными плечами. Фото из Instagram

Обувь можно выбирать нейтральную или немного драматичную — туфли или сапоги на высоком каблуке, например, добавят завершенности образу.

Фасон сукні, що буде популярним цього сезону
Черное мини-платье. Фото из Instagram

Мини-платье с массивными плечами позволяет чувствовать себя заметно и уверенно на любом празднике. Оно само строит форму, подчеркивает ноги и делает образ уместным даже на самых ярких корпоративных вечерах.

Ранее мы писали о том, каким образом стилизовала платье из 90-х в этом году Деми Мур.

Также мы сообщали, что платье-жакет пришло на замену привычным классическим платьям.

праздники мода тренды платье образ
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
