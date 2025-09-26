Платье-жакет на осень — почему это идеальный выбор

Почему платье-жакет вытесняет классические платья в 2025 году
Платья-жакеты возвращаются и в этом сезоне делают это громко. Акцентированные плечи, четкие линии, структурированные силуэты — все, что делает образ уверенным и сильным, снова в моде. Осень-зима 2025/2026 диктует новый язык деталей: яркие акценты, интересные фактуры и крои, играющие на контрасте.
Vogue.ua выбрал четыре модели, которые точно стоит примерить уже сейчас.
Необычная модель платья, которая актуальна в 2025 году
Мини-платье-жакет с яркими плечами и глубоким вырезом
Эта модель берет классический блейзер и делает его по-настоящему женственным. Объемные вставки на бедрах уравновешивают широкие плечи, а глубокий вырез добавляет сексуальности. Идеально дополнить образ классическими туфлями на каблуке и уверенная дама готова покорять любое пространство.
Полосатое платье-жакет
Модный эксперимент с классикой: тонкие полоски, двойной ряд пуговиц, отсутствие воротника и лацканов. Платье выглядит одновременно стильно и строго. Для повседневного образа его можно носить с колготками или даже джинсами, а для вечернего использовать яркие аксессуары, чтобы наслаждаться элегантностью полосы.
Классическое платье-смокинг с запахом
Ferragamo не нарушает традиции, но делает классический смокинг современным. Удлиненный низ двубортного жакета можно комбинировать с миди-юбкой с бахромой. А яркие туфли на каблуке мгновенно добавляют женственности и изысканности всему образу.
Длинное платье-смокинг с разрезом
Здесь строгость мужского кроя встречается с женственностью. Длинная модель с разрезом напоминает классическое платье с запахом, но вместо пояса фиксируется стильной брошью.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть женственно, но не терять ощущение силы и уверенности.
