Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Почему платье-жакет вытесняет классические платья в 2025 году

Почему платье-жакет вытесняет классические платья в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 09:14
Платье-жакет на осень — почему это идеальный выбор
Девушка в платье-жакет. Фото: freepik.com

Платья-жакеты возвращаются и в этом сезоне делают это громко. Акцентированные плечи, четкие линии, структурированные силуэты — все, что делает образ уверенным и сильным, снова в моде. Осень-зима 2025/2026 диктует новый язык деталей: яркие акценты, интересные фактуры и крои, играющие на контрасте.

Vogue.ua выбрал четыре модели, которые точно стоит примерить уже сейчас.

Реклама
Читайте также:

Необычная модель платья, которая актуальна в 2025 году

Мини-платье-жакет с яркими плечами и глубоким вырезом

Эта модель берет классический блейзер и делает его по-настоящему женственным. Объемные вставки на бедрах уравновешивают широкие плечи, а глубокий вырез добавляет сексуальности. Идеально дополнить образ классическими туфлями на каблуке и уверенная дама готова покорять любое пространство.

Мінісукня-жакет готова підкорювати вулиці
Givenchy. Фото: Vogue

Полосатое платье-жакет

Модный эксперимент с классикой: тонкие полоски, двойной ряд пуговиц, отсутствие воротника и лацканов. Платье выглядит одновременно стильно и строго. Для повседневного образа его можно носить с колготками или даже джинсами, а для вечернего использовать яркие аксессуары, чтобы наслаждаться элегантностью полосы.

Почему платье-жакет вытесняет классические платья в 2025 году - фото 2
Burç Akyol. Фото: Vogue

Классическое платье-смокинг с запахом

Ferragamo не нарушает традиции, но делает классический смокинг современным. Удлиненный низ двубортного жакета можно комбинировать с миди-юбкой с бахромой. А яркие туфли на каблуке мгновенно добавляют женственности и изысканности всему образу.

Сукня, що підійде для важливих подій
Ferragamo. Фото: Vogue

Длинное платье-смокинг с разрезом

Здесь строгость мужского кроя встречается с женственностью. Длинная модель с разрезом напоминает классическое платье с запахом, но вместо пояса фиксируется стильной брошью.

Довга сукня - це вже класика
Carolina Herrera. Фото: Vogue

Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть женственно, но не терять ощущение силы и уверенности.

Ранее мы писали о том, о каком платье мечтает едва ли не каждая.

Также мы сообщали, с помощью какого фасона платья можно с легкостью скрыть живот.

мода осень тренды платье стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации