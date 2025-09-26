Платье-жакет на осень — почему это идеальный выбор

Девушка в платье-жакет. Фото: freepik.com

Платья-жакеты возвращаются и в этом сезоне делают это громко. Акцентированные плечи, четкие линии, структурированные силуэты — все, что делает образ уверенным и сильным, снова в моде. Осень-зима 2025/2026 диктует новый язык деталей: яркие акценты, интересные фактуры и крои, играющие на контрасте.

Vogue.ua выбрал четыре модели, которые точно стоит примерить уже сейчас.

Мини-платье-жакет с яркими плечами и глубоким вырезом

Эта модель берет классический блейзер и делает его по-настоящему женственным. Объемные вставки на бедрах уравновешивают широкие плечи, а глубокий вырез добавляет сексуальности. Идеально дополнить образ классическими туфлями на каблуке и уверенная дама готова покорять любое пространство.

Givenchy. Фото: Vogue

Полосатое платье-жакет

Модный эксперимент с классикой: тонкие полоски, двойной ряд пуговиц, отсутствие воротника и лацканов. Платье выглядит одновременно стильно и строго. Для повседневного образа его можно носить с колготками или даже джинсами, а для вечернего использовать яркие аксессуары, чтобы наслаждаться элегантностью полосы.

Burç Akyol. Фото: Vogue

Классическое платье-смокинг с запахом

Ferragamo не нарушает традиции, но делает классический смокинг современным. Удлиненный низ двубортного жакета можно комбинировать с миди-юбкой с бахромой. А яркие туфли на каблуке мгновенно добавляют женственности и изысканности всему образу.

Ferragamo. Фото: Vogue

Длинное платье-смокинг с разрезом

Здесь строгость мужского кроя встречается с женственностью. Длинная модель с разрезом напоминает классическое платье с запахом, но вместо пояса фиксируется стильной брошью.

Carolina Herrera. Фото: Vogue

Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть женственно, но не терять ощущение силы и уверенности.

