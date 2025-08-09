Какой фасон платья скроет живот — фигура станет идеальной

Платье на запах. Фото из Instagram

Стройная фигура и красивая талия — главные критерии красавиц при выборе платья. Среди многих фасонов есть один, который действительно поможет скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. Такая модель подойдет всем, то на нее стоит обратить внимание.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Преимущества платья на запах

Платье на запах — это идеальное платье со всех сторон, как на него не посмотри. Прежде всего, оно всегда в тренде и не выходит из моды. К тому же такой фасон подходит абсолютно всем и может хорошо показать любую фигуру.

Нежное платье на запах. Фото из Instagram

Преимущество платья на запах — возможность регулировки талии. Ее можно затянуть сильнее, чтобы создать более выразительную линию. Для более излюбленного варианта максимально легко завяжите пояс. Благодаря высокой линии талии такой фасон скрывает живот и делает акцент на декольте.

Платье, которое скроет недостатки фигуры. Фото из Instagram

Надеть платье на запах можно на работу или встречу с друзьями. Кроме того, такой фасон идеально подойдет для романтических свиданий, ведь он легкий, игривый и женственный. Сочетать такое платье можно как с обувью на каблуках, так и без. Оно будет гармонично сочетаться со всем.

Платье на запах с принтом. Фото из Instagram

С платьем на запах не сложно создать и образ на более холодную погоду. К нему можно легко подобрать верхнюю одежду. Например, попробуйте добавить пиджак или кожаную куртку.

Белое платье на запах. Фото из Instagram

Платье на запах — это классика и самый удачный выбор для тех, кто хочет скрыть недостатки фигуры. Эта универсальная вещь станет украшением гардероба и волшебной палочкой, которая выручит в любой момент.

Напомним, ранее мы писали о том, какие платья будут в тренде этой осенью — советы Андре Тана.

Также мы рассказывали о том, что популярными снова стали легендарные платья-бохо в стиле 2000-х.