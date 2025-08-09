Який фасон сукні приховає живіт — фігура стане ідеальною

Сукня на запах. Фото з Instagram

Струнка фігура та гарна талія — головні критерії красунь під час вибору сукні. Серед багатьох фасонів є один, який дійсно допоможе приховати всі недоліки та підкреслити переваги фігури. Така модель підійде усім, то на неї варто звернути увагу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Переваги сукні на запах

Сукня на запах — це ідеальна сукня з усіх сторін, як не неї не подивись. Найперше, вона завжди в тренді й не виходить з моди. До того ж такий фасон пасує абсолютно усім й може гарно показати будь-яку фігуру.

Ніжна сукня на запах. Фото з Instagram

Перевага сукні на запах — можливість регулювання талії. Її можна затягнути сильніше, аби створити більш виразну лінію. Для більш розлюбленого варіанту максимально легко зав'яжіть пояс. Завдяки високій лінії талії такий фасон приховує живіт та робить акцент на декольте.

Cукня, яка приховає недоліки фігури. Фото з Instagram

Одягнути сукню на запах можна на роботу чи зустріч з друзями. Крім того, такий фасон ідеально підійде для романтичних побачень, адже він легкий, грайливий та жіночний. Поєднувати таку сукню можна як з взуттям на підборах, так й без. Вона буде гармонійно поєднуватись з усім.

Сукня на запах з принтом. Фото з Instagram

З сукнею на запах не складно створити й образ на холоднішу погоду. До неї можна легко підібрати верхній одяг. Наприклад, спробуйте додати піджак чи шкіряну куртку.

Біла сукня на запах. Фото з Instagram

Сукня на запах — це класика та найвдаліший вибір для тих, хто хоче приховати недоліки фігури. Ця універсальна річ стане окрасою гардероба та чарівною паличкою, яка виручить будь-коли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сукні будуть в тренді цієї осені — поради Андре Тана.

Також ми розповідали про те, що популярними знову стали легендарні сукні-бохо у стилі 2000-х.