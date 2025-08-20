Видео
Главная Fashion Роскошные платья 2025 года — стильные идеи для любого случая

Роскошные платья 2025 года — стильные идеи для любого случая

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:06
Модные платья нового сезона — что стильным женщинам выбрать в 2025 году
Девушка в черном платье. Фото: Freepik

Маленькое черное платье — вещь, которая никогда не выходит из моды. Еще в 1920-х Коко Шанель доказала, что простота может быть эталоном элегантности. Ее скромное платье до колена с длинными рукавами и лаконичным воротником стало символом нового женского стиля. С тех пор черное платье закрепилось как главная база гардероба, без которой сложно представить современную моду.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

В 2025 году дизайнеры снова показали, что эта классика имеет множество интерпретаций. На подиумах черное платье оживает в самых разных формах: от сдержанных минималистичных силуэтов до смелых экспериментов с вырезами, прозрачными тканями и асимметрией.

Стильные фасоны черных платьев

Кристиан Диор когда-то назвал его "обязательным элементом женского гардероба". И он был прав. Оно было любимым образом киногероинь — вспомнить хотя бы Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" или Катрин Денев в "Дневной красавице". Именно благодаря таким иконам стиля маленькое черное платье стало мечтой многих поколений.

В этом году дизайнеры сделали акцент на сексуальности и графических деталях. Alaïa и Coperni показали платья с открытыми плечами, оригинальными вырезами и изысканными акцентами. Это уже не просто классика, а выражение современной женской силы и свободы.

Стильну чорну сукню можна обрати для будь-якої події
Alaïa весна-лето 2025. Фото: Alaïa

Для ежедневных образов

Не обязательно бежать в бутик кутюрье — стильное черное платье можно найти и в массмаркете. Простой вариант для города ищите в H&M или Arket, нежный силуэт babydoll — у Coperni или Faithfull, а летящие романтичные модели — у Doên. Если хочется подчеркнуть фигуру, обратите внимание на & Other Stories.

Сукня, що здивує ніжним силуетом
Coperni весна-лето 2025. Фото: Coperni

Для вечерних выходов

Вечеринка или свидание — это идеальный повод для черного платья с акцентами. Сексуальные модели с вырезами предлагает Mango, а культовое Onyx от Skims уже стало фаворитом среди модниц. Также актуальны шелковые платья-комбинации, как у Matteau или Rixo — они выглядят одновременно нежно и роскошно.

Саме жінка придає шарму чорній сукні
Matteau. Фото: Vogue

Черное платье — это больше, чем просто одежда. Это универсальная формула уверенности, которую легко подстроить под любой стиль и настроение. В 2025-м оно снова на пике, но каждая женщина может сделать его своим — выбрав именно тот фасон, в котором чувствует себя непревзойденной.

Ранее мы писали о том, какие платья советует на осень приобрести Андре Тан.

Также мы сообщали, с помощью какого платья удастся легко скрыть живот.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
