Модні сукні нового сезону — що стильним жінкам обрати у 2025 році

Дівчина в чорній сукні. Фото: Freepik

Маленька чорна сукня — річ, яка ніколи не виходить з моди. Ще у 1920-х Коко Шанель довела, що простота може бути еталоном елегантності. Її скромна сукня до коліна з довгими рукавами й лаконічним коміром стала символом нового жіночого стилю. З того часу чорна сукня закріпилася як головна база гардероба, без якої складно уявити сучасну моду.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

У 2025 році дизайнери знову показали, що ця класика має безліч інтерпретацій. На подіумах чорна сукня оживає у найрізноманітніших формах: від стриманих мінімалістичних силуетів до сміливих експериментів з вирізами, прозорими тканинами й асиметрією.

Стильні фасони чорних суконь

Крістіан Діор колись назвав її "обов’язковим елементом жіночого гардероба". І він мав рацію. Вона була улюбленим образом кіногероїнь — згадати хоча б Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані" чи Катрін Деньов у "Денній красуні". Саме завдяки таким іконам стилю маленька чорна сукня стала мрією багатьох поколінь.

Цього року дизайнери зробили акцент на сексуальності та графічних деталях. Alaïa і Coperni показали сукні з відкритими плечима, оригінальними вирізами та вишуканими акцентами. Це вже не просто класика, а вираз сучасної жіночої сили й свободи.

Alaïa весна-літо 2025. Photo: Alaïa

Для щоденних образів

Не обов’язково бігти у бутік кутюр’є — стильну чорну сукню можна знайти й у масмаркеті. Простий варіант для міста шукайте в H&M або Arket, ніжний силует babydoll — у Coperni чи Faithfull, а струмливі романтичні моделі — у Doên. Якщо хочеться підкреслити фігуру, зверніть увагу на & Other Stories.

Coperni весна-літо 2025. Photo: Coperni

Для вечірніх виходів

Вечірка або побачення — це ідеальна нагода для чорної сукні з акцентами. Сексуальні моделі з вирізами пропонує Mango, а культова Onyx від Skims вже стала фаворитом серед модниць. Також актуальні шовкові сукні-комбінації, як у Matteau чи Rixo — вони мають водночас ніжний й розкішний вигляд.

Matteau. Фото: Vogue

Чорна сукня — це більше, ніж просто одяг. Це універсальна формула впевненості, яку легко підлаштувати під будь-який стиль і настрій. У 2025-му вона знову на піку, але кожна жінка може зробити її своєю — обравши саме той фасон, у якому відчуває себе неперевершеною.

Раніше ми писали про те, які сукні радить на осінь придбати Андре Тан.

Також ми повідомляли, за допомогою якої сукні вдасться легко приховати живіт.