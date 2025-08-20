Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Розкішні сукні 2025 року — стильні ідеї для будь-якої нагоди

Розкішні сукні 2025 року — стильні ідеї для будь-якої нагоди

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:06
Модні сукні нового сезону — що стильним жінкам обрати у 2025 році
Дівчина в чорній сукні. Фото: Freepik

Маленька чорна сукня — річ, яка ніколи не виходить з моди. Ще у 1920-х Коко Шанель довела, що простота може бути еталоном елегантності. Її скромна сукня до коліна з довгими рукавами й лаконічним коміром стала символом нового жіночого стилю. З того часу чорна сукня закріпилася як головна база гардероба, без якої складно уявити сучасну моду.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

У 2025 році дизайнери знову показали, що ця класика має безліч інтерпретацій. На подіумах чорна сукня оживає у найрізноманітніших формах: від стриманих мінімалістичних силуетів до сміливих експериментів з вирізами, прозорими тканинами й асиметрією.

Стильні фасони чорних суконь

Крістіан Діор колись назвав її "обов’язковим елементом жіночого гардероба". І він мав рацію. Вона була улюбленим образом кіногероїнь — згадати хоча б Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані" чи Катрін Деньов у "Денній красуні". Саме завдяки таким іконам стилю маленька чорна сукня стала мрією багатьох поколінь.

Цього року дизайнери зробили акцент на сексуальності та графічних деталях. Alaïa і Coperni показали сукні з відкритими плечима, оригінальними вирізами та вишуканими акцентами. Це вже не просто класика, а вираз сучасної жіночої сили й свободи.

Стильну чорну сукню можна обрати для будь-якої події
Alaïa весна-літо 2025. Photo: Alaïa

Для щоденних образів

Не обов’язково бігти у бутік кутюр’є — стильну чорну сукню можна знайти й у масмаркеті. Простий варіант для міста шукайте в H&M або Arket, ніжний силует babydoll — у Coperni чи Faithfull, а струмливі романтичні моделі — у Doên. Якщо хочеться підкреслити фігуру, зверніть увагу на & Other Stories.

Сукня, що здивує ніжним силуетом
Coperni весна-літо 2025. Photo: Coperni

Для вечірніх виходів

Вечірка або побачення — це ідеальна нагода для чорної сукні з акцентами. Сексуальні моделі з вирізами пропонує Mango, а культова Onyx від Skims вже стала фаворитом серед модниць. Також актуальні шовкові сукні-комбінації, як у Matteau чи Rixo — вони мають водночас ніжний й розкішний вигляд.

Саме жінка придає шарму чорній сукні
Matteau. Фото: Vogue

Чорна сукня — це більше, ніж просто одяг. Це універсальна формула впевненості, яку легко підлаштувати під будь-який стиль і настрій. У 2025-му вона знову на піку, але кожна жінка може зробити її своєю — обравши саме той фасон, у якому відчуває себе неперевершеною.

Раніше ми писали про те, які сукні радить на осінь придбати Андре Тан.

Також ми повідомляли, за допомогою якої сукні вдасться легко приховати живіт.

мода тренди сукня стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації