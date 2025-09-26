Відео
Чому сукня-жакет витісняє класичні сукні у 2025 році

Чому сукня-жакет витісняє класичні сукні у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 09:14
Сукня-жакет на осінь — чому це ідеальний вибір
Дівчина в сукні-жакет. Фото: freepik.com

Сукні-жакети повертаються й цього сезону роблять це голосно. Акцентовані плечі, чіткі лінії, структуровані силуети – усе, що робить образ впевненим і сильним, знову в моді. Осінь-зима 2025/2026 диктує нову мову деталей: яскраві акценти, цікаві фактури та крої, що грають на контрасті.

Vogue.ua обрав чотири моделі, які точно варто приміряти вже зараз.

Читайте також:

Незвична модель сукні, що актуальна у 2025

Мінісукня-жакет із яскравими плечима та глибоким вирізом

Ця модель бере класичний блейзер і робить його по-справжньому жіночним. Об’ємні вставки на стегнах врівноважують широкі плечі, а глибокий виріз додає сексуальності. Ідеально доповнити образ класичними туфлями на підборах і впевнена дама готова підкорювати будь-який простір.

Мінісукня-жакет готова підкорювати вулиці
Givenchy. Фото: Vogue

Смугаста сукня-жакет

Модний експеримент із класикою: тонкі смужки, подвійний ряд ґудзиків, відсутність коміра й лацканів. Сукня має водночас стильний та строгий вигляд. Для повсякденного образу її можна носити з колготками чи навіть джинсами, а для вечірнього використати яскраві аксесуари, щоб насолоджуватися елегантністю смуги.

Чому сукня-жакет витісняє класичні сукні у 2025 році - фото 2
Burç Akyol. Фото: Vogue

Класична сукня-смокінг із заходом

Ferragamo не порушує традицій, але робить класичний смокінг сучасним. Подовжений низ двобортного жакета можна комбінувати з мідіспідницею з торочками. А яскраві туфлі на підборах миттєво додають жіночності й вишуканості всьому образу.

Сукня, що підійде для важливих подій
Ferragamo. Фото: Vogue

Довга сукня-смокінг із розрізом

Тут суворість чоловічого крою зустрічається з жіночністю. Довга модель із розрізом нагадує класичну сукню із заходом, але замість пояса фіксується стильною брошкою.

Довга сукня - це вже класика
Carolina Herrera. Фото: Vogue

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати жіночний вигляд, але не втрачати відчуття сили та впевненості.

Раніше ми писали про те, про яку сукню мріє ледь не кожна.

Також ми повідомляли, за допомогою якого фасону сукні можна з легкістю приховати живіт. 

мода осінь тренди сукня стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
