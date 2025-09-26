Сукня-жакет на осінь — чому це ідеальний вибір

Дівчина в сукні-жакет. Фото: freepik.com

Сукні-жакети повертаються й цього сезону роблять це голосно. Акцентовані плечі, чіткі лінії, структуровані силуети – усе, що робить образ впевненим і сильним, знову в моді. Осінь-зима 2025/2026 диктує нову мову деталей: яскраві акценти, цікаві фактури та крої, що грають на контрасті.

Vogue.ua обрав чотири моделі, які точно варто приміряти вже зараз.

Мінісукня-жакет із яскравими плечима та глибоким вирізом

Ця модель бере класичний блейзер і робить його по-справжньому жіночним. Об’ємні вставки на стегнах врівноважують широкі плечі, а глибокий виріз додає сексуальності. Ідеально доповнити образ класичними туфлями на підборах і впевнена дама готова підкорювати будь-який простір.

Givenchy. Фото: Vogue

Смугаста сукня-жакет

Модний експеримент із класикою: тонкі смужки, подвійний ряд ґудзиків, відсутність коміра й лацканів. Сукня має водночас стильний та строгий вигляд. Для повсякденного образу її можна носити з колготками чи навіть джинсами, а для вечірнього використати яскраві аксесуари, щоб насолоджуватися елегантністю смуги.

Burç Akyol. Фото: Vogue

Класична сукня-смокінг із заходом

Ferragamo не порушує традицій, але робить класичний смокінг сучасним. Подовжений низ двобортного жакета можна комбінувати з мідіспідницею з торочками. А яскраві туфлі на підборах миттєво додають жіночності й вишуканості всьому образу.

Ferragamo. Фото: Vogue

Довга сукня-смокінг із розрізом

Тут суворість чоловічого крою зустрічається з жіночністю. Довга модель із розрізом нагадує класичну сукню із заходом, але замість пояса фіксується стильною брошкою.

Carolina Herrera. Фото: Vogue

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати жіночний вигляд, але не втрачати відчуття сили та впевненості.

