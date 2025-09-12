Найбажаніша сукня 2025 року — ідеальний варіант від Chanel

Ідеальна сукня від Chanel, яку мріє мати кожна у 2025 році
Модна індустрія зараз буквально затамувала подих, адже у жовтні 2025 року на Тижні моди в Парижі відбудеться дебют Матьє Блазі як креативного директора Chanel. Його перша колекція весна-літо 2026 стане переломним моментом не лише для Дому, а й для всієї моди. Бельгійський дизайнер, який раніше успішно оновив Bottega Veneta й перетворив її на символ мінімалізму, увійде в історію як четвертий креативний директор Chanel після Карла Лагерфельда, Віржині Віар та самої Коко Шанель.
Про це пише Vogue.
На цьому тлі особливого розголосу набув нещодавній вихід амбасадорки Chanel Маргарет Кволлі в Нью-Йорку. У серпні 2025 року вона з’явилася у маленькій чорній сукні бренду — простій, без прикрас, логотипів чи традиційних деталей.
Яка нова сукня від Chanel зачарувала модниць
Стилістка акторки Даніель Голдберг навіть уточнила, що ця сукня була створена спеціально на замовлення й не має аналогів у бутиках Chanel.
Офіційно невідомо, чи мав стосунок до цього вбрання сам Блазі. Його колекцію ми побачимо пізніше. Але саме ця поява Кволлі викликала дискусії: мінімалістичний образ став різким контрастом до спадщини Віржині Віар, яка активно працювала з твідом, перлами та масивною біжутерією. На фоні цих характерних елементів чорна сукня сприйнялася як заявка на новий напрямок Chanel.
Цікаво, що у історії бренду вже були моменти, коли облягаючі силуети виходили на перший план. Карл Лагерфельд у середині 1990-х вводив у колекції комбінезони та купальники з логотипом, які зараз вважаються рідкісними архівними скарбами. А вихід Кволлі у чорній шкіряній сукні на Каннському кінофестивалі у травні 2025-го теж мав відсилання до колекції Chanel 1999/2000 років.
Тож залишається питання: чи стане маленька чорна сукня, в якій акторка з’явилася у Нью-Йорку, символом нової ери Chanel, чи це лише елегантний жест поваги до минулого? Можливо, саме цей мінімалізм — натяк на "чистий аркуш", з якого Матьє Блазі розпочне власну історію у Домі. У будь-якому випадку, цей момент уже став інтригуючою модною подією, що змушує з нетерпінням чекати жовтневого показу.
