Найбажаніша сукня 2025 року — ідеальний варіант від Chanel

Дівчина в елегантній сукні. Фото: Freepik

Модна індустрія зараз буквально затамувала подих, адже у жовтні 2025 року на Тижні моди в Парижі відбудеться дебют Матьє Блазі як креативного директора Chanel. Його перша колекція весна-літо 2026 стане переломним моментом не лише для Дому, а й для всієї моди. Бельгійський дизайнер, який раніше успішно оновив Bottega Veneta й перетворив її на символ мінімалізму, увійде в історію як четвертий креативний директор Chanel після Карла Лагерфельда, Віржині Віар та самої Коко Шанель.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

На цьому тлі особливого розголосу набув нещодавній вихід амбасадорки Chanel Маргарет Кволлі в Нью-Йорку. У серпні 2025 року вона з’явилася у маленькій чорній сукні бренду — простій, без прикрас, логотипів чи традиційних деталей.

Яка нова сукня від Chanel зачарувала модниць

Стилістка акторки Даніель Голдберг навіть уточнила, що ця сукня була створена спеціально на замовлення й не має аналогів у бутиках Chanel.

Маргарет Кволлі в Нью-Йорку, серпень 2025. Фото: Vogue

Офіційно невідомо, чи мав стосунок до цього вбрання сам Блазі. Його колекцію ми побачимо пізніше. Але саме ця поява Кволлі викликала дискусії: мінімалістичний образ став різким контрастом до спадщини Віржині Віар, яка активно працювала з твідом, перлами та масивною біжутерією. На фоні цих характерних елементів чорна сукня сприйнялася як заявка на новий напрямок Chanel.

Маргарет Кволлі в чорній сукні. Фото: Vogue

Цікаво, що у історії бренду вже були моменти, коли облягаючі силуети виходили на перший план. Карл Лагерфельд у середині 1990-х вводив у колекції комбінезони та купальники з логотипом, які зараз вважаються рідкісними архівними скарбами. А вихід Кволлі у чорній шкіряній сукні на Каннському кінофестивалі у травні 2025-го теж мав відсилання до колекції Chanel 1999/2000 років.

Маргарет Кволлі на Каннському кінофестивалі, травень 2025. Фото: Vogue

Тож залишається питання: чи стане маленька чорна сукня, в якій акторка з’явилася у Нью-Йорку, символом нової ери Chanel, чи це лише елегантний жест поваги до минулого? Можливо, саме цей мінімалізм — натяк на "чистий аркуш", з якого Матьє Блазі розпочне власну історію у Домі. У будь-якому випадку, цей момент уже став інтригуючою модною подією, що змушує з нетерпінням чекати жовтневого показу.

Раніше ми писали про те, за допомогою якої сукні можна вдало приховати наявність животика.

Також ми повідомляли, які стильні сукні можна одягати з різної нагоди.