Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Идеальное платье от Chanel, о котором мечтает каждая в 2025 году

Идеальное платье от Chanel, о котором мечтает каждая в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 08:42
Самое желанное платье 2025 года — идеальный вариант от Chanel
Девушка в элегантном платье. Фото: Freepik

Модная индустрия сейчас буквально затаила дыхание, ведь в октябре 2025 года на Неделе моды в Париже состоится дебют Матье Блази в качестве креативного директора Chanel. Его первая коллекция весна-лето 2026 станет переломным моментом не только для Дома, но и для всей моды. Бельгийский дизайнер, который ранее успешно обновил Bottega Veneta и превратил ее в символ минимализма, войдет в историю как четвертый креативный директор Chanel после Карла Лагерфельда, Виржини Виар и самой Коко Шанель.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

На этом фоне особую огласку получил недавний выход амбассадора Chanel Маргарет Кволли в Нью-Йорке. В августе 2025 года она появилась в маленьком черном платье бренда — простом, без украшений, логотипов или традиционных деталей.

Какое новое платье от Chanel очаровало модниц

Стилист актрисы Даниэль Голдберг даже уточнила, что это платье было создано специально на заказ и не имеет аналогов в бутиках Chanel.

Та сама чорна сукня, що має бути в усіх
Маргарет Кволли в Нью-Йорке, август 2025 года. Фото: Vogue

Официально неизвестно, имел ли отношение к этому наряду сам Блази. Его коллекцию мы увидим позже. Но именно это появление Кволли вызвало дискуссии: минималистичный образ стал резким контрастом к наследию Виржини Виар, которая активно работала с твидом, жемчугом и массивной бижутерией. На фоне этих характерных элементов черное платье воспринималось как заявка на новое направление Chanel.

Зірка блиснула в чорній сукні
Маргарет Кволли в черном платье. Фото: Vogue

Интересно, что в истории бренда уже были моменты, когда облегающие силуэты выходили на первый план. Карл Лагерфельд в середине 1990-х вводил в коллекции комбинезоны и купальники с логотипом, которые сейчас считаются редкими архивными сокровищами. А выход Кволли в черном кожаном платье на Каннском кинофестивале в мае 2025-го тоже имел отсылку к коллекции Chanel 1999/2000 годов.

Образ Кволлі у цій сукні здивував усіх
Маргарет Кволли на Каннском кинофестивале, май 2025. Фото: Vogue

Так что остается вопрос: станет ли маленькое черное платье, в котором актриса появилась в Нью-Йорке, символом новой эры Chanel или это лишь элегантный жест уважения к прошлому? Возможно, именно этот минимализм — намек на "чистый лист", с которого Матье Блази начнет собственную историю в Доме. В любом случае, этот момент уже стал интригующим модным событием, заставляющим с нетерпением ждать октябрьского показа.

Ранее мы писали о том, с помощью какого платья можно удачно скрыть наличие животика.

Также мы сообщали, какие стильные платья можно надевать по разным случаям.

мода тренды платье стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации