Самое желанное платье 2025 года — идеальный вариант от Chanel

Модная индустрия сейчас буквально затаила дыхание, ведь в октябре 2025 года на Неделе моды в Париже состоится дебют Матье Блази в качестве креативного директора Chanel. Его первая коллекция весна-лето 2026 станет переломным моментом не только для Дома, но и для всей моды. Бельгийский дизайнер, который ранее успешно обновил Bottega Veneta и превратил ее в символ минимализма, войдет в историю как четвертый креативный директор Chanel после Карла Лагерфельда, Виржини Виар и самой Коко Шанель.

На этом фоне особую огласку получил недавний выход амбассадора Chanel Маргарет Кволли в Нью-Йорке. В августе 2025 года она появилась в маленьком черном платье бренда — простом, без украшений, логотипов или традиционных деталей.

Какое новое платье от Chanel очаровало модниц

Стилист актрисы Даниэль Голдберг даже уточнила, что это платье было создано специально на заказ и не имеет аналогов в бутиках Chanel.

Маргарет Кволли в Нью-Йорке, август 2025 года. Фото: Vogue

Официально неизвестно, имел ли отношение к этому наряду сам Блази. Его коллекцию мы увидим позже. Но именно это появление Кволли вызвало дискуссии: минималистичный образ стал резким контрастом к наследию Виржини Виар, которая активно работала с твидом, жемчугом и массивной бижутерией. На фоне этих характерных элементов черное платье воспринималось как заявка на новое направление Chanel.

Маргарет Кволли в черном платье. Фото: Vogue

Интересно, что в истории бренда уже были моменты, когда облегающие силуэты выходили на первый план. Карл Лагерфельд в середине 1990-х вводил в коллекции комбинезоны и купальники с логотипом, которые сейчас считаются редкими архивными сокровищами. А выход Кволли в черном кожаном платье на Каннском кинофестивале в мае 2025-го тоже имел отсылку к коллекции Chanel 1999/2000 годов.

Маргарет Кволли на Каннском кинофестивале, май 2025. Фото: Vogue

Так что остается вопрос: станет ли маленькое черное платье, в котором актриса появилась в Нью-Йорке, символом новой эры Chanel или это лишь элегантный жест уважения к прошлому? Возможно, именно этот минимализм — намек на "чистый лист", с которого Матье Блази начнет собственную историю в Доме. В любом случае, этот момент уже стал интригующим модным событием, заставляющим с нетерпением ждать октябрьского показа.

