Сукня з 80-х зараз в тренді — ефектний вибір для святкових вечорів

Дівчина в святковій сукні. Фото: freepik

Новорічні свята і корпоративи вже на порозі, і питання "що вдягнути?" зараз як ніколи актуальне. Цього року мода повертає нас у 80-ті: мінісукні з широкими плечима знову на подіумах і в магазинах.

За даними італійського Vogue, такі сукні не просто мають ефектний вигляд — вони працюють на фігуру.

Реклама

Читайте також:

Широкі плечі візуально підкреслюють талію і створюють форму "перевернутого трикутника". Образ одразу стає більш рішучим і впевненим.

Реклама

Роузі Гантінгтон-Вайтлі в сукні. Фото: rosiehw

На що звертати увагу при виборі сукні до свят

Матеріал. Оксамит додає м’якості і багатства, паєтки роблять сукню святковою і помітною у світлі, щільна костюмна тканина тримає форму і має структурований вигляд.

Оксамит додає м’якості і багатства, паєтки роблять сукню святковою і помітною у світлі, щільна костюмна тканина тримає форму і має структурований вигляд. Колір. Чорний додає образу строгості і водночас святковості, червоний додає енергії, а металік просто робить образ святковим і помітним.

Чорний додає образу строгості і водночас святковості, червоний додає енергії, а металік просто робить образ святковим і помітним. Рукав. Довгі рукави балансують коротку довжину, формуючи гармонійний силует.

Як носити такі сукні у 2026

Стилісти радять не перевантажувати образ аксесуарами — така сукня вже сама по собі робить вигляд завершеним. Якщо хочеться щось додати, достатньо маленьких сережок або лаконічного клатча.

Сукня з виразними плечами. Фото з Instagram

Взуття можна вибирати нейтральне або трохи драматичне — туфлі або чоботи на високому каблуці, наприклад, додадуть довершеності образу.

Реклама

Чорна мінісукня. Фото з Instagram

Мінісукня з масивними плечима дозволяє почуватися помітно і впевнено на будь-якому святі. Вона сама будує форму, підкреслює ноги і робить образ доречним навіть на найяскравіших корпоративних вечорах.

Раніше ми писали про те, яким чином стилізувала сукню з 90-х цього року Демі Мур.

Реклама

Також ми повідомляли, що сукня-жакет прийшла на заміну звичним класичним сукням.