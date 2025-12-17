Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Зірковий образ на корпоратив — розкішна сукня з 80-х

Зірковий образ на корпоратив — розкішна сукня з 80-х

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:47
Сукня з 80-х зараз в тренді — ефектний вибір для святкових вечорів
Дівчина в святковій сукні. Фото: freepik

Новорічні свята і корпоративи вже на порозі, і питання "що вдягнути?" зараз як ніколи актуальне. Цього року мода повертає нас у 80-ті: мінісукні з широкими плечима знову на подіумах і в магазинах.

За даними італійського Vogue, такі сукні не просто мають ефектний вигляд — вони працюють на фігуру.

Реклама
Читайте також:

Широкі плечі візуально підкреслюють талію і створюють форму "перевернутого трикутника". Образ одразу стає більш рішучим і впевненим.

Реклама
Образ від нареченої Джейсона Стейтема на свята
Роузі Гантінгтон-Вайтлі в сукні. Фото: rosiehw

На що звертати увагу при виборі сукні до свят

  • Матеріал. Оксамит додає м’якості і багатства, паєтки роблять сукню святковою і помітною у світлі, щільна костюмна тканина тримає форму і має структурований вигляд.
  • Колір. Чорний додає образу строгості і водночас святковості, червоний додає енергії, а металік просто робить образ святковим і помітним.
  • Рукав. Довгі рукави балансують коротку довжину, формуючи гармонійний силует.

Як носити такі сукні у 2026

Стилісти радять не перевантажувати образ аксесуарами — така сукня вже сама по собі робить вигляд завершеним. Якщо хочеться щось додати, достатньо маленьких сережок або лаконічного клатча.

Силует сукні, що буде доречний на свята
Сукня з виразними плечами. Фото з Instagram

Взуття можна вибирати нейтральне або трохи драматичне — туфлі або чоботи на високому каблуці, наприклад, додадуть довершеності образу.

Реклама
Фасон сукні, що буде популярним цього сезону
Чорна мінісукня. Фото з Instagram

Мінісукня з масивними плечима дозволяє почуватися помітно і впевнено на будь-якому святі. Вона сама будує форму, підкреслює ноги і робить образ доречним навіть на найяскравіших корпоративних вечорах.

Раніше ми писали про те, яким чином стилізувала сукню з 90-х цього року Демі Мур.

Реклама

Також ми повідомляли, що сукня-жакет прийшла на заміну звичним класичним сукням.

свята мода тренди сукня образ
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації