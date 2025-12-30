Практичний зимовий образ Насті Каменських — одна річ вирішила все

Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Відома українська співачка Настя Каменських створила теплий і спокійний образ, який ідеально відображає цієї зими. На фото вона сидить біля дерев’яної стіни, обрамленої м’яким природним світлом, у вільній картатій сорочці, ймовірно, від українського бренду MAGNETIC.

Цим образом зірка поділилась в Instagram.

Вдала річ з гардеробу Каменських

Клітка до речі виконана в нейтральних відтінках — коричневий, бежевий, кремовий — що робить образ спокійним і універсальним. Сорочка має оверсайз-крій, її можна легко накинути поверх футболки, тонкого светра або навіть худі, що робить образ комфортним для осені та зими. Волосся Насті розпущене, кучеряве, що додає легкості і природності. Все має такий вигляд, ніби фото зроблено у затишному куточку дому або маленькому кафе — без зайвих постановок і десятка асистентів.

Образ Насті працює не тільки як стильна ідея для осінньо-зимового гардеробу, а й передає внутрішній настрій артистки: спокій, рефлексію та повернення до себе. Додамо, що це дуже трендова картата сукня-сорочка, яка легко комбінується також з джинсами, спідницями або спортивними штанами, створюючи невимушений, затишний та водночас продуманий вигляд.

Цей лук підкреслює, що Настя обирає комфорт і тепло, але не жертвує стилем — ідеальний баланс для холодного періоду.

