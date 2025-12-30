Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модний образ Каменських, у якому хочеться залишитись надовго

Модний образ Каменських, у якому хочеться залишитись надовго

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 19:38
Практичний зимовий образ Насті Каменських — одна річ вирішила все
Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Відома українська співачка Настя Каменських створила теплий і спокійний образ, який ідеально відображає цієї зими. На фото вона сидить біля дерев’яної стіни, обрамленої м’яким природним світлом, у вільній картатій сорочці, ймовірно, від українського бренду MAGNETIC.

Цим образом зірка поділилась в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Вдала річ з гардеробу Каменських

Клітка до речі виконана в нейтральних відтінках — коричневий, бежевий, кремовий — що робить образ спокійним і універсальним. Сорочка має оверсайз-крій, її можна легко накинути поверх футболки, тонкого светра або навіть худі, що робить образ комфортним для осені та зими. Волосся Насті розпущене, кучеряве, що додає легкості і природності. Все має такий вигляд, ніби фото зроблено у затишному куточку дому або маленькому кафе — без зайвих постановок і десятка асистентів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образ Насті працює не тільки як стильна ідея для осінньо-зимового гардеробу, а й передає внутрішній настрій артистки: спокій, рефлексію та повернення до себе. Додамо, що це дуже трендова картата сукня-сорочка, яка легко комбінується також з джинсами, спідницями або спортивними штанами, створюючи невимушений, затишний та водночас продуманий вигляд.

Цей лук підкреслює, що Настя обирає комфорт і тепло, але не жертвує стилем — ідеальний баланс для холодного періоду.

Раніше ми писали про те, яку роль джинси можуть відігравати в образах цього сезону.

Також ми повідомляли, яким образом в блейзері здивувала співачка Злата Огнєвіч.

Настя Каменських мода речі образ стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації