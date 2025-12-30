Практичный зимний образ Насти Каменских — одна вещь решила все

Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских создала теплый и спокойный образ, который идеально отражает эту зиму. На фото она сидит у деревянной стены, обрамленной мягким естественным светом, в свободной клетчатой рубашке, вероятно, от украинского бренда MAGNETIC.

Этим образом звезда поделилась в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Удачная вещь из гардероба Каменских

Клетка кстати выполнена в нейтральных оттенках — коричневый, бежевый, кремовый — что делает образ спокойным и универсальным. Рубашка имеет оверсайз-крой, ее можно легко накинуть поверх футболки, тонкого свитера или даже худи, что делает образ комфортным для осени и зимы. Волосы Насти распущенные, вьющиеся, что добавляет легкости и естественности. Все выглядит так, будто фото сделано в уютном уголке дома или маленьком кафе — без лишних постановок и десятка ассистентов.

Образ Насти работает не только как стильная идея для осенне-зимнего гардероба, но и передает внутреннее настроение артистки: спокойствие, рефлексию и возвращение к себе. Добавим, что это очень трендовое клетчатое платье-рубашка, которое легко комбинируется также с джинсами, юбками или спортивными брюками, создавая непринужденный, уютный и одновременно продуманный вид.

Этот лук подчеркивает, что Настя выбирает комфорт и тепло, но не жертвует стилем — идеальный баланс для холодного периода.

Ранее мы писали о том, какую роль джинсы могут играть в образах этого сезона.

Также мы сообщали, каким образом в блейзере удивила певица Злата Огневич.