Практичный зимний образ Насти Каменских — одна вещь решила все

Модный образ Каменских, в котором хочется остаться надолго
Известная украинская певица Настя Каменских создала теплый и спокойный образ, который идеально отражает эту зиму. На фото она сидит у деревянной стены, обрамленной мягким естественным светом, в свободной клетчатой рубашке, вероятно, от украинского бренда MAGNETIC.
Этим образом звезда поделилась в Instagram.
Удачная вещь из гардероба Каменских
Клетка кстати выполнена в нейтральных оттенках — коричневый, бежевый, кремовый — что делает образ спокойным и универсальным. Рубашка имеет оверсайз-крой, ее можно легко накинуть поверх футболки, тонкого свитера или даже худи, что делает образ комфортным для осени и зимы. Волосы Насти распущенные, вьющиеся, что добавляет легкости и естественности. Все выглядит так, будто фото сделано в уютном уголке дома или маленьком кафе — без лишних постановок и десятка ассистентов.
Образ Насти работает не только как стильная идея для осенне-зимнего гардероба, но и передает внутреннее настроение артистки: спокойствие, рефлексию и возвращение к себе. Добавим, что это очень трендовое клетчатое платье-рубашка, которое легко комбинируется также с джинсами, юбками или спортивными брюками, создавая непринужденный, уютный и одновременно продуманный вид.
Этот лук подчеркивает, что Настя выбирает комфорт и тепло, но не жертвует стилем — идеальный баланс для холодного периода.
