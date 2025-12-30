Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модный образ Каменских, в котором хочется остаться надолго

Модный образ Каменских, в котором хочется остаться надолго

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 19:38
Практичный зимний образ Насти Каменских — одна вещь решила все
Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских создала теплый и спокойный образ, который идеально отражает эту зиму. На фото она сидит у деревянной стены, обрамленной мягким естественным светом, в свободной клетчатой рубашке, вероятно, от украинского бренда MAGNETIC.

Этим образом звезда поделилась в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Удачная вещь из гардероба Каменских

Клетка кстати выполнена в нейтральных оттенках — коричневый, бежевый, кремовый — что делает образ спокойным и универсальным. Рубашка имеет оверсайз-крой, ее можно легко накинуть поверх футболки, тонкого свитера или даже худи, что делает образ комфортным для осени и зимы. Волосы Насти распущенные, вьющиеся, что добавляет легкости и естественности. Все выглядит так, будто фото сделано в уютном уголке дома или маленьком кафе — без лишних постановок и десятка ассистентов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образ Насти работает не только как стильная идея для осенне-зимнего гардероба, но и передает внутреннее настроение артистки: спокойствие, рефлексию и возвращение к себе. Добавим, что это очень трендовое клетчатое платье-рубашка, которое легко комбинируется также с джинсами, юбками или спортивными брюками, создавая непринужденный, уютный и одновременно продуманный вид.

Этот лук подчеркивает, что Настя выбирает комфорт и тепло, но не жертвует стилем — идеальный баланс для холодного периода.

Ранее мы писали о том, какую роль джинсы могут играть в образах этого сезона.

Также мы сообщали, каким образом в блейзере удивила певица Злата Огневич.

Настя Каменских мода вещи образ стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации