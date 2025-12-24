Що одягнути на Різдво — нестандартні святкові образи з вишиванкою

Як стилізувати вишиванку на Різдво — нестандартні образи
Різдво от-от, і питання "що одягнути" стає актуальним навіть для тих, у кого шафа повна речей. Але насправді достатньо однієї речі, яку можна по-різному обіграти в образі.
Львівська стилістка Галина Паньків на своєму YouTube-каналі показала три варіанти, де вишиванка — не музейний експонат, а центр образу.
Три святкові образи з вишиванкою
Образ перший
Молочна сорочка, шкіряні шорти і високі чобітки — поєднання, яке має теплий вигляд завдяки бежевій гамі. Шорти короткі, і щоб трохи збалансувати це, Галина додала в'язаний фартух. Його ще в Україні називають припиндою.
Шкіра зараз носиться активно, але в поєднанні з вишиванкою вона може мати дуже контрастний або занадто сучасний, або занадто традиційний вигляд. Фартух вирівнює цей баланс.
Образ другий
Тут основа — вишита сукня, до якої додаються рукави окремо (їх можна носити і з іншими речами) і манжетка цегляного відтінку в оксамитовій фактурі. Окрема увага на головний аксесуар з перлинами. Вовняні балетки замість туфель теж несподіване рішення, але цілком логічне.
Рукави окремо від сукні — це цікава історія. Їх можна комбінувати з іншим одягом, створюючи різні образи з одного елемента. Це практично і дає більше варіантів, ніж просто сукня, яку носиш раз на рік.
Образ третій
Чорна вишивка на білій сорочці — це класика. Орнаменти мають незвичний вигляд, але саме в цьому і відчувається різдвяний настрій — не занадто урочисто, але й не повсякденно. Фартух тут теж є, і під ним видніється молочний денім, заправлений у бордові чобітки. Ще одне нестандартне рішення.
Що з цього взяти собі
Вишиванка не обов'язково має бути єдиною святковою річчю в образі. Вона може працювати з сучасними елементами — шкірою, денімом, оксамитом. А фартух (припинда) — це не просто декоративний елемент, а функціональна річ, як і окремі рукави.
