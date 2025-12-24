Відео
Головна Мода Як стилізувати вишиванку на Різдво — нестандартні образи

Як стилізувати вишиванку на Різдво — нестандартні образи

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 11:32
Що одягнути на Різдво — нестандартні святкові образи з вишиванкою
Корсент з українським орнаментом. Фото: скриншот відео

Різдво от-от, і питання "що одягнути" стає актуальним навіть для тих, у кого шафа повна речей. Але насправді достатньо однієї речі, яку можна по-різному обіграти в образі.

Львівська стилістка Галина Паньків на своєму YouTube-каналі показала три варіанти, де вишиванка — не музейний експонат, а центр образу.

Читайте також:

Три святкові образи з вишиванкою

Образ перший

Молочна сорочка, шкіряні шорти і високі чобітки — поєднання, яке має теплий вигляд завдяки бежевій гамі. Шорти короткі, і щоб трохи збалансувати це, Галина додала в'язаний фартух. Його ще в Україні називають припиндою.

Що одягнути на Різдво
Стильний образ з вишиванкою. Фото: скриншот відео

Шкіра зараз носиться активно, але в поєднанні з вишиванкою вона може мати дуже контрастний або занадто сучасний, або занадто традиційний вигляд. Фартух вирівнює цей баланс.

Образ другий

Тут основа — вишита сукня, до якої додаються рукави окремо (їх можна носити і з іншими речами) і манжетка цегляного відтінку в оксамитовій фактурі. Окрема увага на головний аксесуар з перлинами. Вовняні балетки замість туфель теж несподіване рішення, але цілком логічне.

Сукня з цим орнаментом ідеально підійде на свято
Сукня з орнаментом. Фото: скриншот відео

Рукави окремо від сукні — це цікава історія. Їх можна комбінувати з іншим одягом, створюючи різні образи з одного елемента. Це практично і дає більше варіантів, ніж просто сукня, яку носиш раз на рік.

Образ третій

Чорна вишивка на білій сорочці — це класика. Орнаменти мають незвичний вигляд, але саме в цьому і відчувається різдвяний настрій — не занадто урочисто, але й не повсякденно. Фартух тут теж є, і під ним видніється молочний денім, заправлений у бордові чобітки. Ще одне нестандартне рішення.

Святковий образ в українському стилі
Нестандартний образ на Різдво. Фото: скриншот відео

Що з цього взяти собі

Вишиванка не обов'язково має бути єдиною святковою річчю в образі. Вона може працювати з сучасними елементами — шкірою, денімом, оксамитом. А фартух (припинда) — це не просто декоративний елемент, а функціональна річ, як і окремі рукави.

Раніше ми писали про те, який святковий образ показала на днях Злата Огнєвіч.

Також ми повідомляли, яка сукня з 80-х стане ідеальним вибором на свята і ви ній будете неперевершені.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
