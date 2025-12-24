Видео
Как стилизовать вышиванку на Рождество — нестандартные образы

Как стилизовать вышиванку на Рождество — нестандартные образы

Дата публикации 24 декабря 2025 11:32
Что одеть на Рождество — нестандартные праздничные образы с вышиванкой
Корсент с украинским орнаментом. Фото: скриншот видео

Рождество вот-вот, и вопрос "что надеть" становится актуальным даже для тех, у кого шкаф полон вещей. Но на самом деле достаточно одной вещи, которую можно по-разному обыграть в образе.

Львовский стилист Галина Панькив на своем YouTube-канале показала три варианта, где вышиванка — не музейный экспонат, а центр образа.

Три праздничных образа с вышиванкой

Образ первый

Молочная рубашка, кожаные шорты и высокие сапожки — сочетание, которое выглядит тепло благодаря бежевой гамме. Шорты короткие, и чтобы немного сбалансировать это, Галина добавила вязаный фартук. Его еще в Украине называют припиндой.

Що одягнути на Різдво
Стильный образ с вышиванкой. Фото: скриншот видео

Кожа сейчас носится активно, но в сочетании с вышиванкой она может выглядеть очень контрастно или слишком современно, или слишком традиционно. Фартук выравнивает этот баланс.

Образ второй

Здесь основа — вышитое платье, к которому добавляются рукава отдельно (их можно носить и с другими вещами) и манжетка кирпичного оттенка в бархатной фактуре. Отдельное внимание на главный аксессуар с жемчужинами. Шерстяные балетки вместо туфель тоже неожиданное решение, но вполне логичное.

Сукня з цим орнаментом ідеально підійде на свято
Платье с орнаментом. Фото: скриншот видео

Рукава отдельно от платья — это интересная история. Их можно комбинировать с другой одеждой, создавая разные образы из одного элемента. Это практично и дает больше вариантов, чем просто платье, которое носишь раз в год.

Образ третий

Черная вышивка на белой рубашке — это классика. Орнаменты выглядят необычно, но именно в этом и чувствуется рождественское настроение — не слишком торжественно, но и не повседневно. Фартук здесь тоже есть, и под ним виднеется молочный деним, заправленный в бордовые сапожки. Еще одно нестандартное решение.

Святковий образ в українському стилі
Нестандартный образ на Рождество. Фото: скриншот видео

Что из этого взять себе

Вышиванка не обязательно должна быть единственной праздничной вещью в образе. Она может работать с современными элементами — кожей, денимом, бархатом. А фартук (припинда) — это не просто декоративный элемент, а функциональная вещь, как и отдельные рукава.

Ранее мы писали о том, какой праздничный образ показала на днях Злата Огневич.

Также мы сообщали, какое платье из 80-х станет идеальным выбором на праздники и вы в нем будете неотразимы.

