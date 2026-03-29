Балетки в трендовом цвете, которые дополнят любой образ

Белые балетки. Фото: freepik

В этом сезоне на пике моды коричневые балетки. Речь о тех, что когда-то казались "незаметными", но теперь они стали настоящим must-have. От темного шоколада до нежной карамели, из замши, кожи или сатина — эта обувь легко вписывается в любой образ и добавляет ему элегантности.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Что делает коричневые балетки такими популярными

Во-первых, универсальность. После нескольких сезонов, когда на подиумах и в стритстайле правили черные классические модели, коричневый цветовой спектр наконец-то на пике популярности. Он не такой строгий, как черный, и в то же время выглядит стильно.

Девушка в образе с кожаными балетками. Фото из Vogue

Во-вторых, баланс между простотой и стилем. Балетки — это базовая форма, но благодаря оттенку и материалу они становятся совсем другими. Например, темный шоколад в коже подчеркивает минималистичность, карамельная замша добавляет мягкости, а сатин делает образ нежным и деликатным. Все эти варианты позволяют носить одну и ту же форму балеток по-новому, каждый раз создавая новое настроение в луке.

Коричневые балетки в стильном образе. Фото из Vogue

И главное, что они подходят почти ко всему. Джинсы и футболка? Легко. Макси-платье или классические брюки? Тоже прекрасно. Даже офисный костюм набирает легкости и элегантности с коричневыми балетками. Такая обувь не перетягивает все внимание на себя, но при этом делает образ целостным.

