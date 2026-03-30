Клоги і сабо: головні відмінності, щоб не помилитися при покупці

Клоги від українського виробника. Фото з Instagram

Якщо говорити простими словами, клоги та сабо — це близькі родичі у світі взуття. Обидва види не мають задника і часто йдуть на масивній підошві, тож відразу кидаються в очі. Сьогодні їх часто об’єднують в одну категорію, бо вони обидва зручні і підходять для повсякденного стилю. Але є нюанси.

Новини.LIVE розповість про них більше.

В чому різниця між клогами і сабо

Сабо традиційно мають дерев’яну основу, а клоги — це більш широкий термін. Вони можуть бути на високій платформі з дерева або корку, а верх може бути з тканини, шкіри або замші.

Основні відмінності:

Сабо — це взуття без задника, з широкою дерев’яною підошвою. Верх може бути з шкіри, замші чи текстилю.

Комфорт під час ходьби:

У сабо нога має більше свободи. П’ята легко піднімається всередину взуття, а ступня може трохи згинатися.

Клоги ж щільніші — дерево не гнеться під подушечкою стопи, тому крок більш "твердий" і стійкий.

Клоги з’явилися в Англії, сабо — у Франції. Тобто назви відрізняються просто через географію.

З чим носити це взуття

Читайте також:

Клоги та сабо — універсальне взуття, яке пасує практично до будь-якого гардероба. Ці моделі взуття чудово поєднуються з джинсами — скіні, бойфренди чи прямі моделі, а також із шортами, легкими сукнями міді або максі, лляними штанами чи спідницями. Вони відмінно вписуються в стилі бохо, етно чи casual.

Моделі на підборах підходять навіть до ділових костюмів або суконь оверсайз. Тобто, незалежно від того, чи йдете на прогулянку, чи на зустріч, знайдеться пара клоги чи сабо, яка підкреслить ваш образ.

Раніше ми писали про те, як підібрати собі взуття з комфортними підборами. Сайт Новини.LIVE з посиланням Сosmopolitan вияснив, що почати варто з товщини підбора. Але це тільки один з нюансів.

Також ми повідомляли про трендові моделі взуття 2026 року. Сайт Новини.LIVE з посиланням Сosmopolitan показав моделі, які варто розглянути і потрібно визнати, що вибір тут широкий.