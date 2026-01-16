Відео
Як знайти комфортні підбори та не шкодувати про покупку

Дата публікації: 16 січня 2026 18:03
Взуття на підборах — як підібрати комфортну пару онлайн
Чоботи на каблуках. Фото: freepik

Іноді купуєш взуття на підборах і у магазині вони здаються легкими, зручними, але раптом перша прогулянка перетворюється на випробування. Чому так стається і як обрати туфлі чи чоботи, щоб вони не тиснули й не псували настрій?

Про це розповіли в своєму матеріалі Cosmopolitan.

Почати варто з товщини підбора. Тонкий має елегантний вигляд, але ходити в ньому довго складно — стопа швидко втомлюється. Товстий стійкіший, легше витримує день, але іноді має масивний вигляд поруч із сукнею чи вузькими штанами. Є компроміси: тонкі, але невисокі підбори (kitten heels) або каблуки із ширшою основою — вони тримають рівновагу і не тиснуть п’ятку.

Розташування каблука

Важливо, де саме стоїть підбор: якщо ближче до краю п’ятки — ризик дискомфорту зростає. Краще, коли каблук знаходиться по центру п’ятки — навантаження розподіляється рівномірніше. Платформа теж може виручити: перепад висоти менший, і ходити легше, але все ще має стильний вигляд.

Форма стопи і вигин взуття

Ще один нюанс, який часто ігнорують — висота підйому стопи. Якщо "арка" висока, шукайте каблуки з більшим вигином, щоб стопа щільно стояла на підошві. У закритому взутті варто перевіряти, щоб нічого не тиснуло зверху, біля з’єднання пальців і гомілки. Простий спосіб — порівняти свою стопу з онлайн-схемами підйому, і ви зрозумієте, які моделі вам точно підійдуть.

мода взуття лайфхаки підбори стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
