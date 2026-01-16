Видео
Как найти комфортные каблуки и не жалеть о покупке

Как найти комфортные каблуки и не жалеть о покупке

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 18:03
Обувь на каблуке — как подобрать комфортную пару онлайн
Сапоги на каблуках. Фото: freepik

Иногда покупаешь обувь на каблуках и в магазине они кажутся легкими, удобными, но вдруг первая прогулка превращается в испытание. Почему так происходит и как выбрать туфли или сапоги, чтобы они не давили и не портили настроение?

Об этом рассказали в своем материале Cosmopolitan.

Начать стоит с толщины каблука. Тонкий выглядит элегантно, но ходить в нем долго сложно — стопа быстро устает. Толстый более устойчивый, легче выдерживает день, но иногда выглядит массивным рядом с платьем или узкими брюками. Есть компромиссы: тонкие, но невысокие каблуки (kitten heels) или каблуки с более широким основанием — они держат равновесие и не давят пятку.

Расположение каблука

Важно, где именно стоит каблук: если ближе к краю пятки — риск дискомфорта возрастает. Лучше, когда каблук находится по центру пятки — нагрузка распределяется равномернее. Платформа тоже может выручить: перепад высоты меньше, и ходить легче, но все еще имеет стильный вид.

Форма стопы и изгиб обуви

Еще один нюанс, который часто игнорируют — высота подъема стопы. Если "арка" высокая, ищите каблуки с большим изгибом, чтобы стопа плотно стояла на подошве. В закрытой обуви стоит проверять, чтобы ничего не давило сверху, возле соединения пальцев и голени. Простой способ — сравнить свою стопу с онлайн-схемами подъема, и вы поймете, какие модели вам точно подойдут.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
