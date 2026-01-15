Весенняя обувь 2026 — что выбрать, чтобы быть в тренде

Весенние новинки обуви 2026, которые восхитят всех вокруг
Если вы думаете, какая обувь останется актуальной в 2026 году, большинство пар не теряют актуальности. Но некоторые модели изменят форму или детали, и о них стоит знать заранее.
В Vogue выделили несколько видов обуви, которые точно будут заметны в следующем году.
Стильная обувь на весну 2026 года
Балетки на каблуке
Балетки не исчезнут, но плоская подошва уходит в прошлое. В следующем году в моде будут немного приподнятые модели, которые выглядят просто и в то же время отличаются от стандартных.
Peep-toe
Обувь с открытым носком остается в центре внимания. В 2026 году пальчики будут открыты лишь немного — такая обувь выглядит очень интересно.
Современные лодочки
Эти лодочки отличаются от привычных — каблуки остаются женственными, но с новым видом. Материал или форма каблука делают их более заметными.
Земляные оттенки
Обувь в глубоких природных цветах становится заметным трендом. Такие оттенки выглядят естественно и легко вписываются в любой гардероб.
Квадратный носок
Квадратная форма носка вытесняет острую. Она заметна на сапогах, лодочках, мюлях и сандалиях и не сдает позиций в 2026 году.
Белая обувь
Белая обувь добавляет легкости образу. Летние балетки или простые вьетнамки из белой кожи или пластика выглядят свежо и практично.
