Весенние новинки обуви 2026, которые восхитят всех вокруг

Весенние новинки обуви 2026, которые восхитят всех вокруг

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 13:05
Весенняя обувь 2026 — что выбрать, чтобы быть в тренде
Кожаная обувь. Фото: freepik

Если вы думаете, какая обувь останется актуальной в 2026 году, большинство пар не теряют актуальности. Но некоторые модели изменят форму или детали, и о них стоит знать заранее.

В Vogue выделили несколько видов обуви, которые точно будут заметны в следующем году.

Читайте также:

Стильная обувь на весну 2026 года

Балетки на каблуке

Балетки не исчезнут, но плоская подошва уходит в прошлое. В следующем году в моде будут немного приподнятые модели, которые выглядят просто и в то же время отличаются от стандартных.

Модні балетки з невисоким каблуком для будь-якого образу
Модные балетки в моде. Фото из Instagram

Peep-toe

Обувь с открытым носком остается в центре внимания. В 2026 году пальчики будут открыты лишь немного — такая обувь выглядит очень интересно.

Современные лодочки

Эти лодочки отличаются от привычных — каблуки остаются женственными, но с новым видом. Материал или форма каблука делают их более заметными.

Жіночні човники з незвичайним каблуком, сучасна форма
Красные лодочки. Фото из Instagram

Земляные оттенки

Обувь в глубоких природных цветах становится заметным трендом. Такие оттенки выглядят естественно и легко вписываются в любой гардероб.

Квадратный носок

Квадратная форма носка вытесняет острую. Она заметна на сапогах, лодочках, мюлях и сандалиях и не сдает позиций в 2026 году.

Взуття з квадратним мисом у спокійних відтінках
Сапоги с квадратным носком. Фото из Instagram

Белая обувь

Белая обувь добавляет легкости образу. Летние балетки или простые вьетнамки из белой кожи или пластика выглядят свежо и практично.

Ранее мы писали о самых трендовых парах обуви, к которым стоит присмотреться в 2026 году.

Также мы сообщали, с чем носить туфли из 90-х, которые снова приобрели актуальность в этом сезоне.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
