Самая модная обувь 2026 — 5 пар, которые будут обожать все стилисты

Туфли. Фото: freepik

Если вы недавно достали из шкафа зимние UGG, этот гид поможет сориентироваться в обувных тенденциях 2026 года. Речь пойдет о моделях, которые уже появлялись на подиумах и которые вскоре можно будет увидеть на улицах.

В Cosmopolitan рассказали, какая обувь достойна внимания в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

5 обувных хитов 2026 года

Прозрачная обувь

В этом году дизайнеры экспериментируют с ПВХ, делая его более устойчивым и пригодным для повседневной носки. Такие туфли не боятся воды и грязи. На подиумах Chloe и Loewe они выглядят неожиданно и выразительно, хотя они скорее для эффекта, чем для ежедневного использования.

Chloe. Фото из Cosmopolitan

Винтажные туфли

Силуэты 50-х с миндалевидными носами возвращаются в современном виде. Такие пары от Chanel и MM6 Maison Margiela хорошо работают с вещами в ретро-стиле, добавляя образу немного драматизма.

MM6 Maison Margiela. Фото из Cosmopolitan

Обувь с ремешками T-bar

Этот фасон снова на подиумах. Туфли держат стопу надежно, их удобно носить весь день, и при этом они выглядят необычно. Ferragamo и Mugler показали интересные варианты, которые сочетают практичность и стиль.

Ferragamo. Фото из Cosmopolitan

Туфли с V-вырезом

Высокий и глубокий V-вырез делает обувь более выразительной. Blumarine и Stella McCartney предлагают модели для тех, кто хочет, чтобы ноги были как будто длиннее, а образ немного смелее.

Stella McCartney. Фото из Cosmopolitan

Цветочные мотивы

Флористика осталась в тренде, но теперь выглядит свежо и немного неожиданно. Dior, Fendi и другие бренды показали мюли, балетки и лодочки с цветочными аппликациями, которые легко сочетать с простой одеждой, добавляя небольшой акцент в образ.

Dior. Фото из Cosmopolitan

Ранее мы писали о том, какую обувь носит этой зимой известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая.

Также мы сообщали, что туфли из культовых 90-х снова возвращаются в моду.