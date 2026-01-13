Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода 5 трендовых пар обуви 2026, которые нельзя пропустить модницам

5 трендовых пар обуви 2026, которые нельзя пропустить модницам

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 13:59
Самая модная обувь 2026 — 5 пар, которые будут обожать все стилисты
Туфли. Фото: freepik

Если вы недавно достали из шкафа зимние UGG, этот гид поможет сориентироваться в обувных тенденциях 2026 года. Речь пойдет о моделях, которые уже появлялись на подиумах и которые вскоре можно будет увидеть на улицах.

В Cosmopolitan рассказали, какая обувь достойна внимания в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

5 обувных хитов 2026 года

Прозрачная обувь

В этом году дизайнеры экспериментируют с ПВХ, делая его более устойчивым и пригодным для повседневной носки. Такие туфли не боятся воды и грязи. На подиумах Chloe и Loewe они выглядят неожиданно и выразительно, хотя они скорее для эффекта, чем для ежедневного использования.

Трендові туфлі, що мають несподіваний вигляд
Chloe. Фото из Cosmopolitan

Винтажные туфли

Силуэты 50-х с миндалевидными носами возвращаются в современном виде. Такие пары от Chanel и MM6 Maison Margiela хорошо работают с вещами в ретро-стиле, добавляя образу немного драматизма.

Туфлі в стилі 50-х, що повернулися в оновленому вигляді
MM6 Maison Margiela. Фото из Cosmopolitan

Обувь с ремешками T-bar

Этот фасон снова на подиумах. Туфли держат стопу надежно, их удобно носить весь день, и при этом они выглядят необычно. Ferragamo и Mugler показали интересные варианты, которые сочетают практичность и стиль.

Фасон взуття, що має незвичний вигляд
Ferragamo. Фото из Cosmopolitan

Туфли с V-вырезом

Высокий и глубокий V-вырез делает обувь более выразительной. Blumarine и Stella McCartney предлагают модели для тех, кто хочет, чтобы ноги были как будто длиннее, а образ немного смелее.

Яке взуття здатно зробити ноги на вигляд довшими
Stella McCartney. Фото из Cosmopolitan

Цветочные мотивы

Флористика осталась в тренде, но теперь выглядит свежо и немного неожиданно. Dior, Fendi и другие бренды показали мюли, балетки и лодочки с цветочными аппликациями, которые легко сочетать с простой одеждой, добавляя небольшой акцент в образ.

Взуття з квітковими мотивами
Dior. Фото из Cosmopolitan

Ранее мы писали о том, какую обувь носит этой зимой известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая.

Также мы сообщали, что туфли из культовых 90-х снова возвращаются в моду.

мода тренды обувь стиль 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации