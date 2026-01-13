Наймодніше взуття 2026 — 5 пар, які обожнюватимуть усі стилісти

5 трендових пар взуття 2026, які не можна пропустити модницям
Якщо ви нещодавно дістали із шафи зимові UGG, цей гід допоможе зорієнтуватися у взуттєвих тенденціях 2026 року. Мова піде про моделі, які вже з’являлися на подіумах і які незабаром можна буде побачити на вулицях.
В Cosmopolitan розповіли, яке взуття варте уваги у 2026 році.
5 взуттєвих хітів 2026 року
Прозоре взуття
Цього року дизайнери експериментують із ПВХ, роблячи його більш стійким і придатним для повсякденного носіння. Такі туфлі не бояться води та бруду. На подіумах Chloe та Loewe вони мають несподіваний й виразний вигляд, хоча вони радше для ефекту, ніж для щоденного використання.
Вінтажні туфлі
Силуети 50-х із мигдалеподібними носами повертаються у сучасному вигляді. Такі пари від Chanel і MM6 Maison Margiela добре працюють із речами в ретро-стилі, додаючи образу трохи драматизму.
Взуття з ремінцями T-bar
Цей фасон знову на подіумах. Туфлі тримають стопу надійно, їх зручно носити весь день, і при цьому вони мають незвичайний вигляд. Ferragamo та Mugler показали цікаві варіанти, які поєднують практичність і стиль.
Туфлі з V-вирізом
Високий і глибокий V-виріз робить взуття більш виразним. Blumarine та Stella McCartney пропонують моделі для тих, хто хоче, щоб ноги були ніби довші, а образ трохи сміливішим.
Квіткові мотиви
Флористика залишилася в тренді, але тепер має свіжий та трохи несподіваний вигляд. Dior, Fendi та інші бренди показали мюлі, балетки й човники з квітковими аплікаціями, які легко поєднувати з простим одягом, додаючи невеликий акцент до образу.
