Головна Мода 5 трендових пар взуття 2026, які не можна пропустити модницям

5 трендових пар взуття 2026, які не можна пропустити модницям

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 13:59
Наймодніше взуття 2026 — 5 пар, які обожнюватимуть усі стилісти
Туфлі. Фото: freepik

Якщо ви нещодавно дістали із шафи зимові UGG, цей гід допоможе зорієнтуватися у взуттєвих тенденціях 2026 року. Мова піде про моделі, які вже з’являлися на подіумах і які незабаром можна буде побачити на вулицях.

В Cosmopolitan розповіли, яке взуття варте уваги у 2026 році.

Прозоре взуття

Цього року дизайнери експериментують із ПВХ, роблячи його більш стійким і придатним для повсякденного носіння. Такі туфлі не бояться води та бруду. На подіумах Chloe та Loewe вони мають несподіваний й виразний вигляд, хоча вони радше для ефекту, ніж для щоденного використання.

Трендові туфлі, що мають несподіваний вигляд
Chloe. Фото з Cosmopolitan

Вінтажні туфлі

Силуети 50-х із мигдалеподібними носами повертаються у сучасному вигляді. Такі пари від Chanel і MM6 Maison Margiela добре працюють із речами в ретро-стилі, додаючи образу трохи драматизму.

Туфлі в стилі 50-х, що повернулися в оновленому вигляді
MM6 Maison Margiela. Фото з Cosmopolitan

Взуття з ремінцями T-bar

Цей фасон знову на подіумах. Туфлі тримають стопу надійно, їх зручно носити весь день, і при цьому вони мають незвичайний вигляд. Ferragamo та Mugler показали цікаві варіанти, які поєднують практичність і стиль.

Фасон взуття, що має незвичний вигляд
Ferragamo. Фото з Cosmopolitan

Туфлі з V-вирізом

Високий і глибокий V-виріз робить взуття більш виразним. Blumarine та Stella McCartney пропонують моделі для тих, хто хоче, щоб ноги були ніби довші, а образ трохи сміливішим.

Яке взуття здатно зробити ноги на вигляд довшими
Stella McCartney. Фото з Cosmopolitan

Квіткові мотиви

Флористика залишилася в тренді, але тепер має свіжий та трохи несподіваний вигляд. Dior, Fendi та інші бренди показали мюлі, балетки й човники з квітковими аплікаціями, які легко поєднувати з простим одягом, додаючи невеликий акцент до образу.

Взуття з квітковими мотивами
Dior. Фото з Cosmopolitan

Раніше ми писали про те, яке взуття носить цієї зими відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька. 

Також ми повідомляли, що туфлі з культових 90-х знову повертаються в моду.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
