Самая стильная обувь этой зимы — Екатерина Усик в тренде

Екатерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина показала, как можно сочетать комфорт и стиль в зимнем образе. Главную роль в ее луке играют высокие сапоги — именно они задают настроение всему наряду.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какую модель она носит в этом сезоне.

Реклама

Читайте также:

Самая трендовая обувь от Екатерины Усик

В этот раз она выбрала черные сапоги до колена из гладкой натуральной кожи. Носок острый, что удлиняет ногу, а плотный верх хорошо держит форму и не собирается в складки. Легкие, но плотные подошвы с минимальным каблуком делают их удобными для прогулок целый день — ноги не устают даже на длительных маршрутах по городу.

Трендовые сапоги. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Сапоги Екатерина сочетала с черными леггинсами, что создает единую вертикальную линию от бедер до стоп. Благодаря этому фигура выглядит более стройной и пропорциональной. Даже когда шуба накинута на плечи, внимание все равно приковывается к обуви — она делает образ более завершенным и в то же время добавляет строгости.

Модный образ Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Материал сапог матовый, но с легким блеском, что подчеркивает качество и элегантность. Такая текстура не боится мокроты или снега, а уход за ними прост — достаточно протереть влажной салфеткой. Именно эти мелочи делают обувь не просто красивой, но и функциональной, что важно для зимних прогулок.

Ранее мы писали о том, какие пары обуви нельзя пропускать модницам в 2026 году.

Также мы сообщали, какую обувь на эту зиму приобрела Витвицкая.