Найстильніше взуття цієї зими — Катерина Усик у тренді

Катерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина показала, як можна поєднувати комфорт і стиль у зимовому образі. Головну роль у її луку відіграють високі чоботи — саме вони задають настрій всьому вбранню.

Сайт Новини.LIVE розповість, яку модель вона носить цього сезону.

Найтрендовіше взуття від Катерини Усик

Цього разу вона обрала чорні чоботи до коліна з гладкої натуральної шкіри. Носок гострий, що подовжує ногу, а щільний верх добре тримає форму і не збирається в складки. Легкі, але щільні підошви з мінімальним каблуком роблять їх зручними для прогулянок цілий день — ноги не втомлюються навіть на тривалих маршрутах по місту.

Трендові чоботи. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Чоботи Катерина поєднала з чорними легінсами, що створює єдину вертикальну лінію від стегон до стоп. Завдяки цьому фігура має стрункіший і пропорційніший вигляд. Навіть коли шуба накинута на плечі, увага все одно приковується до взуття — воно робить образ більш завершеним і водночас додає строгості.

Модний образ Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Матеріал чобіт матовий, але з легким блиском, що підкреслює якість і елегантність. Така текстура не боїться мокроти чи снігу, а догляд за ними простий — достатньо протерти вологою серветкою. Саме ці дрібниці роблять взуття не просто красивим, а й функціональним, що важливо для зимових прогулянок.

