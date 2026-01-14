Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стильне взуття цієї зими — Катерина Усик задає тренд

Стильне взуття цієї зими — Катерина Усик задає тренд

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 11:21
Найстильніше взуття цієї зими — Катерина Усик у тренді
Катерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина показала, як можна поєднувати комфорт і стиль у зимовому образі. Головну роль у її луку відіграють високі чоботи — саме вони задають настрій всьому вбранню.

Сайт Новини.LIVE розповість, яку модель вона носить цього сезону.

Реклама
Читайте також:

Найтрендовіше взуття від Катерини Усик

Цього разу вона обрала чорні чоботи до коліна з гладкої натуральної шкіри. Носок гострий, що подовжує ногу, а щільний верх добре тримає форму і не збирається в складки. Легкі, але щільні підошви з мінімальним каблуком роблять їх зручними для прогулянок цілий день — ноги не втомлюються навіть на тривалих маршрутах по місту.

Зблизька показано чорні чоботи Катерини Усик із гострим носком
Трендові чоботи. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Чоботи Катерина поєднала з чорними легінсами, що створює єдину вертикальну лінію від стегон до стоп. Завдяки цьому фігура має стрункіший і пропорційніший вигляд. Навіть коли шуба накинута на плечі, увага все одно приковується до взуття — воно робить образ більш завершеним і водночас додає строгості.

Катерина Усик у чорних високих чоботах до коліна та шубі
Модний образ Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Матеріал чобіт матовий, але з легким блиском, що підкреслює якість і елегантність. Така текстура не боїться мокроти чи снігу, а догляд за ними простий — достатньо протерти вологою серветкою. Саме ці дрібниці роблять взуття не просто красивим, а й функціональним, що важливо для зимових прогулянок.

Раніше ми писали про те, які пари взуття не можна пропускати модницям у 2026 році.

Також ми повідомляли, яке взуття на цю зиму придбала Вітвіцька.

мода тренди взуття стиль Катерина Усик
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації