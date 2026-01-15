Весняне взуття 2026 — що обрати, щоб бути в тренді

Шкіряне взуття. Фото: freepik

Якщо ви думаєте, яке взуття залишиться актуальним у 2026 році, більшість пар не втрачають актуальності. Але деякі моделі змінять форму або деталі, і про них варто знати заздалегідь.

У Vogue виділили декілька видів взуття, які точно будуть помітні наступного року.

Реклама

Читайте також:

Стильне взуття на весну 2026 року

Балетки на підборах

Балетки не зникнуть, але пласка підошва відходить у минуле. Наступного року в моді будуть трохи підняті моделі, які мають простий вигляд і водночас відрізняються від стандартних.

Модні балетки. Фото з Instagram

Peep-toe

Взуття з відкритим носком залишається в центрі уваги. У 2026 році пальчики будуть відкриті лише трохи — таке взуття має дуже цікавий вигляд.

Сучасні човники

Ці човники відрізняються від звичних — підбори залишаються жіночними, але з новим виглядом. Матеріал або форма каблука роблять їх більш помітними.

Червоні човники. Фото з Instagram

Земляні відтінки

Взуття у глибоких природних кольорах стає помітним трендом. Такі відтінки мають природний вигляд і легко вписуються в будь-який гардероб.

Квадратний носок

Квадратна форма носка витісняє гостру. Вона помітна на чоботах, човниках, мюлях і сандалях і не здає позицій у 2026 році.

Чоботи з квадратним носком. Фото з Instagram

Біле взуття

Біле взуття додає легкості образу. Літні балетки чи прості в’єтнамки з білої шкіри чи пластику мають свіжий і практичний вигляд.

Раніше ми писали про найбільш трендові пари взуття, до яких варто придивитися у 2026 році.

Також ми повідомляли, з чим носити туфлі з 90-х, які знову набули актуальності цього сезону.