Весняне взуття 2026 — що обрати, щоб бути в тренді

Якщо ви думаєте, яке взуття залишиться актуальним у 2026 році, більшість пар не втрачають актуальності. Але деякі моделі змінять форму або деталі, і про них варто знати заздалегідь.
У Vogue виділили декілька видів взуття, які точно будуть помітні наступного року.
Стильне взуття на весну 2026 року
Балетки на підборах
Балетки не зникнуть, але пласка підошва відходить у минуле. Наступного року в моді будуть трохи підняті моделі, які мають простий вигляд і водночас відрізняються від стандартних.
Peep-toe
Взуття з відкритим носком залишається в центрі уваги. У 2026 році пальчики будуть відкриті лише трохи — таке взуття має дуже цікавий вигляд.
Сучасні човники
Ці човники відрізняються від звичних — підбори залишаються жіночними, але з новим виглядом. Матеріал або форма каблука роблять їх більш помітними.
Земляні відтінки
Взуття у глибоких природних кольорах стає помітним трендом. Такі відтінки мають природний вигляд і легко вписуються в будь-який гардероб.
Квадратний носок
Квадратна форма носка витісняє гостру. Вона помітна на чоботах, човниках, мюлях і сандалях і не здає позицій у 2026 році.
Біле взуття
Біле взуття додає легкості образу. Літні балетки чи прості в’єтнамки з білої шкіри чи пластику мають свіжий і практичний вигляд.
