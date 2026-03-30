Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Клоги и сабо: главные отличия, чтобы не ошибиться при покупке

Клоги и сабо: главные отличия, чтобы не ошибиться при покупке

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 10:22
Клоги и сабо: главные отличия, чтобы не ошибиться при покупке
Клоги от украинского производителя. Фото из Instagram

Если говорить простыми словами, клоги и сабо — это близкие родственники в мире обуви. Оба вида не имеют задника и часто идут на массивной подошве, поэтому сразу бросаются в глаза. Сегодня их часто объединяют в одну категорию, потому что они оба удобны и подходят для повседневного стиля. Но есть нюансы.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

В чем разница между клогами и сабо

Сабо традиционно имеют деревянную основу, а клоги — это более широкий термин. Они могут быть на высокой платформе из дерева, а верх может быть из ткани, кожи или замши.

Основные отличия:

  • Сабо — это обувь без задника, с широкой деревянной подошвой. Верх может быть из кожи, замши или текстиля.
    Клоги — это обувь на высоком каблуке или платформе. Подошва тоже из дерева, а верх, как и у сабо, может быть из разных материалов.
  • Комфорт во время ходьбы:
    В сабо нога имеет больше свободы. Пятка легко поднимается внутрь обуви, а ступня может немного сгибаться.
    Клоги же более плотные — дерево не гнется под подушечкой стопы, поэтому шаг более "твердый" и устойчивый.
  • Происхождение названий:
    Клоги появились в Англии, сабо — во Франции. То есть названия отличаются просто из-за географии.

С чем носить эту обувь

Клоги и сабо — универсальная обувь, которая подходит практически к любому гардеробу. Эти модели обуви прекрасно сочетаются с джинсами — скинни, бойфренды или прямые модели, а также с шортами, легкими платьями миди или макси, льняными брюками или юбками. Они отлично вписываются в стили бохо, этно или casual.

Модели на каблуках подходят даже к деловым костюмам или платьям оверсайз. То есть, независимо от того, идете ли вы на прогулку или на встречу, найдется пара клоги или сабо, которая подчеркнет ваш образ.

Ранее мы писали о том, как подобрать себе обувь с комфортными каблуками. Сайт Новини.LIVE со ссылкой Сosmopolitan выяснил, что начать стоит с толщины каблука. Но это только один из нюансов.

Также мы сообщали о трендовых моделях обуви 2026 года. Сайт Новини.LIVE со ссылкой Сosmopolitan показал модели, которые стоит рассмотреть и нужно признать, что выбор здесь широкий.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации