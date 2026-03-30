Клоги и сабо: главные отличия, чтобы не ошибиться при покупке

Клоги от украинского производителя. Фото из Instagram

Если говорить простыми словами, клоги и сабо — это близкие родственники в мире обуви. Оба вида не имеют задника и часто идут на массивной подошве, поэтому сразу бросаются в глаза. Сегодня их часто объединяют в одну категорию, потому что они оба удобны и подходят для повседневного стиля. Но есть нюансы.

В чем разница между клогами и сабо

Сабо традиционно имеют деревянную основу, а клоги — это более широкий термин. Они могут быть на высокой платформе из дерева, а верх может быть из ткани, кожи или замши.

Основные отличия:

Сабо — это обувь без задника, с широкой деревянной подошвой. Верх может быть из кожи, замши или текстиля.

Клоги — это обувь на высоком каблуке или платформе. Подошва тоже из дерева, а верх, как и у сабо, может быть из разных материалов.

Комфорт во время ходьбы:

В сабо нога имеет больше свободы. Пятка легко поднимается внутрь обуви, а ступня может немного сгибаться.

Клоги же более плотные — дерево не гнется под подушечкой стопы, поэтому шаг более "твердый" и устойчивый.

Происхождение названий:

Клоги появились в Англии, сабо — во Франции. То есть названия отличаются просто из-за географии.

С чем носить эту обувь

Клоги и сабо — универсальная обувь, которая подходит практически к любому гардеробу. Эти модели обуви прекрасно сочетаются с джинсами — скинни, бойфренды или прямые модели, а также с шортами, легкими платьями миди или макси, льняными брюками или юбками. Они отлично вписываются в стили бохо, этно или casual.

Модели на каблуках подходят даже к деловым костюмам или платьям оверсайз. То есть, независимо от того, идете ли вы на прогулку или на встречу, найдется пара клоги или сабо, которая подчеркнет ваш образ.

