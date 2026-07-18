Что носить в конце лета: вещи, которые пригодятся и осенью

Трендовые вещи в летних образах. Коллаж: Новини.LIVE

В конце лета гардероб почти незаметно начинает меняться. Любимые сарафаны, пляжные комплекты и совсем открытые наряды пока остаются актуальными, но все чаще хочется надеть что-то более сдержанное. При этом нет никакой необходимости полностью обновлять гардероб. Достаточно нескольких простых замен, чтобы образ выглядел уместно и в августе, и с наступлением первых прохладных дней.

Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear расскажут, какие вещи помогут легко перейти от летних образов к осенним.

Какие летние вещи пригодятся осенью

Не спешите убирать летнюю одежду. Большинство вещей можно носить и дальше, если немного изменить акценты.

Одной из лучших покупок для этого периода станет одежда из органзы. Легкая полупрозрачная ткань не добавляет лишнего тепла, но будет выглядеть гораздо элегантнее обычных хлопковых вещей. Блузки, рубашки или юбки из органзы легко сочетаются как с джинсами, так и со сдержанными классическими брюками.

Не менее удачный вариант — майка с V-образным вырезом. Она лучше смотрится в образах, чем обычные спортивные модели, и хорошо сочетается с жакетами, рубашками или легкими кардиганами. Такая вещь станет основой многих образов в переходный сезон.

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Майка с V-образным вырезом. Фото из Instagram

Еще одна простая замена — платье с интересным принтом. Если летом преобладают яркие цветочные мотивы, то ближе к осени уместнее будут более сдержанные рисунки или геометрия. Благодаря этому даже знакомый фасон выглядит более современно.

Отдельного внимания заслуживает длинная шелковая рубашка на пуговицах. Она одинаково хорошо смотрится и как самостоятельная вещь, и как легкий верхний слой поверх топа или майки. Такой вариант особенно удобен в дни, когда утром уже прохладнее, а днем еще жарко.

Когда речь заходит о джинсах, стоит присмотреться к темным оттенкам денима. Именно они постепенно вытесняют светло-голубые модели в конце лета. Темный деним универсален, легко сочетается с базовыми вещами и придает образу завершенность.

Темные джинсы. Фото из Instagram

Чтобы обновить гардероб перед осенью, не нужно тратить большие суммы. Несколько продуманных обновлений помогут по-новому взглянуть на привычные вещи и адаптировать летние образы к новому сезону.

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