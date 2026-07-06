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Главная Мода Всегда актуальные и элегантные: 5 базовых вещей для дорогого летнего образа

Всегда актуальные и элегантные: 5 базовых вещей для дорогого летнего образа

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 18:09
Летний гардероб: 5 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды
Девушка в летнем наряде. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда достаточно одной удачной вещи, чтобы весь образ выглядел совсем по-другому. В частности, летом, когда из-за жары большинство из нас выбирает максимально простую одежду и не хочет тратить время на сложные сочетания.

Как правильно составить стильный и дорогой на вид образ, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на издание Who What Wear.

5 вещей для идеального летнего лука

В этом сезоне внимание модниц привлекли льняные блузки и рубашки с ажурными вставками, вышивкой или кружевом. Такие детали сразу делают образ интереснее. Даже обычные светлые джинсы в сочетании с такой блузкой уже не выглядят банально.

Лляна блуза зараз в тренді
Льняная блуза. Фото из Instagram

Среди летних трендов уверенно закрепились и бермуды. Лучше всего смотрятся модели свободного кроя, заканчивающиеся чуть выше или ниже колена. Они выглядят аккуратно, хорошо сочетаются с рубашками, топами и жакетами и легко заменяют привычные шорты.

Бермуди підкорюють вкотре літній сезон
Белые бермуды. Фото из Instagram

Не менее актуальными остаются льняные юбки на запах. Особый акцент в этом году сделан на контрастных швах и лаконичном крое без излишнего декора. Такие модели выглядят легко и непринужденно и хорошо подходят как для города, так и для отдыха.

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Льняная юбка. Фото из Instagram

Погода летом часто меняется за считанные минуты. Именно поэтому многие бренды добавили в свои коллекции легкие бомберы из натуральных тканей. Чаще всего встречаются оттенки молочного, хаки, терракоты и темного шоколада. Они гармонично сочетаются с белыми вещами, денимом и льном.

Еще один заметный фаворит сезона — соломенные сумки. Если раньше их носили преимущественно на пляж, то теперь они все чаще появляются в городских образах. Их носят в сочетании с замшевыми босоножками или плетеной обувью на плоской подошве.

Именно эти вещи чаще всего появляются в летних гардеробах модных инфлюенсерок в этом году. Они не отвлекают внимание на себя, но создают тот самый эффект продуманного образа, на который хочется смотреть дольше, чем несколько секунд.

Ранее мы писали о том, какие стильные образы будут актуальны даже в жару. Различные варианты на все случаи жизни.

Также Новини.LIVE сообщали, какие базовые штаны должны быть у каждой этим летом. С ними можно составить множество беспроигрышных образов.

лето женская одежда базовые женские вещи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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