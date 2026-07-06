Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Мятный цвет вернулся в моду: почему его носят все этим летом

Мятный цвет вернулся в моду: почему его носят все этим летом

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 10:58
Главный цвет лета-2026: самый модный оттенок в одежде этого сезона
Девушка в летнем наряде. Коллаж: Новини.LIVE

Еще совсем недавно главными героями летнего гардероба были все оттенки синего — от нежного голубого до насыщенного кобальтового. Но в этом сезоне в модной палитре появился еще один фаворит, который стремительно набирает популярность. Речь идет о мятном цвете — легком, свежем и очень летнем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Какой цвет в одежде популярен в этом сезоне

Он ассоциируется с прохладой в жаркий день, освежающими напитками и отдыхом у моря. Именно поэтому мятный так органично вписался в летние образы 2026 года. Когда на улице жарко, хочется не только комфорта, но и вещей, которые визуально добавляют ощущение свежести.

Трендовий колір в одязі
Девушка в модном платье. Фото из Instagram

Заметить возвращение этого оттенка было несложно. Его активно использовали дизайнеры в своих последних коллекциях, а особенно много мятного можно было увидеть на показах Chanel. Бренд сделал ставку на этот цвет в различных вариациях — от небольших деталей до полностью монохромных образов.

Який колір в одязі можна побачити на подіумах
Chanel HC SS’26. Фото из Cosmopolitan

Сегодня мятный цвет можно увидеть буквально везде. Кто-то выбирает легкие платья этого оттенка для отпуска, кто-то добавляет лишь небольшой акцент в виде сумки или босоножек. И в том, и в другом случае цвет работает одинаково хорошо — освежает образ и делает его интереснее.

Читайте также:
М'ятний колір освіжить образ
Сумка мятного цвета. Фото из Instagram

Наибольшую популярность приобрели мятные костюмы, льняные рубашки, юбки и комплекты для летних прогулок. Не менее эффектно будут смотреться купальники и пляжные аксессуары в этой цветовой гамме. На фоне традиционных бежевых или белых вещей они сразу привлекают внимание. Этот цвет легко сочетается с базовыми цветами, но самый удачный дуэт этого лета — мятный с белым.

Ранее мы писали о том, какие футболки стилисты советуют носить этим летом. Трендовые варианты, которые впишутся в разные образы.

Также Новини.LIVE сообщали, какое украшение станет лучшим выбором 2026 года. Для летних образов — именно то, что нужно.

одежда цвет главные тренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации