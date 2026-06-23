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Главная Мода В нее влюбятся все: модное платье из 90-х вернулось

В нее влюбятся все: модное платье из 90-х вернулось

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 11:39
Платье, которое все помнят из 90-х: главный тренд лета 2026 года
Девушки в красивых платьях. Коллаж: Новини.LIVE

Мода продолжает оглядываться в прошлое, и этим летом настала очередь еще одного знакового тренда из 90-х. После возвращения капри, горошка, босоножек на платформе и кружевных юбок в центре внимания оказалось платье-галтер — модель, которую в свое время носили почти все главные модные иконы той эпохи.

Подробнее о ней расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Платье из 90-х, которое снова покоряет лето

Главная особенность такого платья — открытые плечи и спина. Бретели закрепляются на шее, благодаря чему силуэт выглядит легко и изящно. Именно этот крой делает образ одновременно простым и очень эффектным. К тому же он красиво подчеркивает линию плеч и визуально придает фигуре стройность.

Сукня, що завжди має елегантний вигляд
Coperni. Фото из Elle

В 90-х платья-галтер были настоящим фаворитом среди знаменитостей. Их часто можно было увидеть на Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Саре Джессике Паркер и других звездах того времени. Теперь дизайнеры предлагают современную интерпретацию этого тренда, добавляя к знакомому фасону новые детали и интересные акценты.

Яка сукня стала фаворитом серед знаменитостей
Zimmermann. Фото из Elle

Особенно популярными в этом сезоне стали легкие платья длины миди и макси. Они созданы для жарких дней, красиво колышутся при ходьбе и выглядят непринужденно. В коллекциях можно найти как яркие цветные варианты, так и сдержанные модели в светлых оттенках, которые легко сочетать с летними аксессуарами.

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Не менее актуальными остаются и короткие платья-галтер. Бренды экспериментируют с декоративными элементами, вырезами, фактурными тканями и необычной отделкой. Благодаря этому найти свой вариант могут как поклонницы минимализма, так и те, кто любит более смелые образы.

Короткі сукні-галтер
Balenciaga. Фото из Elle

Похоже, этим летом платье-галтер имеет все шансы повторить свой успех тридцатилетней давности. Оно выглядит женственно, не требует сложных стилизаций и легко становится главным акцентом образа.

Ранее мы писали об основах капсульного гардероба на это лето. Речь идет об универсальных вещах, которые легко сочетаются друг с другом.

Также Новини.LIVE сообщали, какую новую коллекцию Андре Тан представил этим летом. Украинский дизайнер объяснил, чем руководствовался при ее создании.

платье трендовые образы одежда из 90-х
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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