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Головна Мода В неї закохаються усі: трендова сукня з 90-х повернулася

В неї закохаються усі: трендова сукня з 90-х повернулася

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 11:39
Сукня, яку всі пам'ятають із 90-х: головний тренд літа 2026
Дівчата в гарних сукнях. Колаж: Новини.LIVE

Мода продовжує озиратися назад, і цього літа черга дійшла до ще одного знакового тренду з 90-х. Після повернення капрі, горошку, босоніжок на платформі та мереживних спідниць у центрі уваги опинилася сукня-галтер — модель, яку свого часу носили майже всі головні модні ікони епохи.

Детальніше про неї розповість Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Сукня з 90-х, яка знову підкорює літо

Головна особливість такої сукні — відкриті плечі та спина. Бретелі фіксуються на шиї, завдяки чому силует має легкий, витончений вигляд. Саме цей крій робить образ водночас простим і дуже ефектним. До того ж він красиво підкреслює лінію плечей та візуально додає фігурі стрункості.

Сукня, що завжди має елегантний вигляд
Coperni. Фото з Elle

У 90-х сукні-галтер були справжнім фаворитом серед знаменитостей. Їх часто можна було побачити на Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Сарі Джессіці Паркер та інших зірках того часу. Тепер дизайнери пропонують сучасне прочитання цього тренду, додаючи до знайомого фасону нові деталі та цікаві акценти.

Яка сукня стала фаворитом серед знаменитостей
Zimmermann. Фото з Elle

Особливо популярними цього сезону стали легкі сукні довжини міді та максі. Вони створені для спекотних днів, красиво рухаються під час ходьби та мають невимушений вигляд. У колекціях можна знайти як яскраві кольорові варіанти, так і стримані моделі у світлих відтінках, які легко поєднувати з літніми аксесуарами.

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Не менш актуальними залишаються й короткі сукні-галтер. Бренди експериментують із декоративними елементами, вирізами, фактурними тканинами та незвичним оздобленням. Завдяки цьому знайти свій варіант можуть як прихильниці мінімалізму, так і ті, хто любить більш сміливі образи.

Короткі сукні-галтер
Balenciaga. Фото з Elle

Схоже, цього літа сукня-галтер має всі шанси повторити свій успіх тридцятирічної давнини. Вона має жіночний вигляд, не потребує складних стилізацій і легко стає головним акцентом образу.

Раніше ми писали про основу капсульного гардероба на це літо. Мова про універсальні речі, які легко поєднуються між собою. 

Також Новини.LIVE повідомляли, яку нову колекцію Андре Тан представив цього літа. Український дизайнер пояснив, чим керувався при її створенні.

сукня трендові образи одяг з 90-х
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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