ANDRE TAN показав літній дроп SAINT ODESA: що увійшло до колекції

Моделі з колекції Андре Тана. Колаж: Новини.LIVE

Літо в Одесі — це не лише море та пляжі. Це особливий настрій, який важко пояснити словами. Його можна відчути в ранковому повітрі біля узбережжя, у неквапливих прогулянках містом або в тих моментах, коли хочеться просто зупинитися й насолодитися днем. Саме цей стан ліг в основу нового літнього дропу SAINT ODESA від ANDRE TAN.

Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу українського дизайнера розповість детальніше про його нову колекцію.

Нова колекція від Андре Тана на літо

Колекція стала своєрідним визнанням у любові до міста, яке для багатьох асоціюється зі свободою, легкістю та відпочинком. Головною героїнею кампанії стала Анна Різатдінова. Її образ, за задумом команди бренду, найкраще передає поєднання впевненості, жіночності та внутрішньої сили.

За словами Андре Тана, нова колекція народилася не стільки з любові до конкретного міста, скільки з бажання передати відчуття літа, яке хочеться зберігати якомога довше. Це історія про жінок, які навіть серед щоденних справ знаходять час для себе та вміють створювати навколо атмосферу відпочинку.

До дропу увійшли речі, які легко комбінувати між собою. Серед новинок — сукня-комбінація із сатину, довга спідниця з розрізом, трикотажне поло у смужку, лонгслів із відкритими плечима, легка сорочка, комплект із широкими брюками та топом, шорти зі спідницею-плахтою, а також аксесуари для літніх образів.

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Сукня із сатину. Фото від пресслужби Андре Тана

Основою колекції стали світлі відтінки, морська смужка, горох і прості силуети без зайвих деталей. У результаті вийшов гардероб, який однаково доречний буде як на відпочинку біля моря, так і в ритмі великого міста.

Стильний одяг від Андре Тана. Фото від пресслужби Андре Тана

Анна Різатдінова зізнається, що саме практичність та легкість речей підкорили її найбільше. За її словами, одяг із цієї колекції не потребує складних стилістичних рішень, в чому і є його головна перевага. Особливу симпатію спортсменка віддала речам у смужку, які одразу викликають асоціації з морем та літніми подорожами.

Футболка в смужку. Фото від пресслужби Андре Тана

Зйомки кампанії відбулися у співпраці з готелем Spatium, який став частиною цієї історії про неспішний відпочинок і вміння насолоджуватися моментом.

Нова колекція SAINT ODESA вже доступна в магазинах ANDRE TAN та на офіційному сайті бренду. Придбати речі з літнього дропу можна з 18 червня 2026 року.

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