Які шорти будуть у тренді влітку 2026: головні фасони сезону

Джинсові шорти. Колаж: Новини.LIVE

Шорти давно перестали бути лише одягом для пляжу чи відпустки. Влітку 2026 року вони впевнено зайняли місце серед головних речей сезону, а варіантів настільки багато, що кожна знайде модель під свій стиль і настрій.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Шорти-бермуди

Цього року особливо популярні бермуди. Вони легко вписуються в міський гардероб і добре поєднуються як із базовими футболками, так і з більш елегантними речами. Найчастіше модниці обирають моделі у спокійних кольорах — молочному, шоколадному, графітовому, чорному чи бордовому. Такі відтінки не набридають і дозволяють створювати десятки різних образів.

Молочні бермуди в образі. Фото з Elle

Короткі шорти

Для тих, хто любить сміливіші рішення, актуальними залишаються дуже короткі шорти. Вони часто стають основою ефектних літніх луків, особливо якщо доповнити їх топом, легкою сорочкою навипуск або подовженим жакетом. Такий контраст робить образ більш збалансованим і стильним.

Короткі шорти в образі. Фото з Elle

Окрему увагу цього сезону приділяють незвичним поєднанням. Наприклад, спортивні шорти носять із напівпрозорими блузами або класичними сорочками, а строгі бермуди — з романтичними топами чи навіть взуттям на невеликому підборі. Саме такі комбінації зараз найчастіше можна побачити на вулицях модних столиць.

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Змінюються й фаворити серед тканин. Якщо раніше лідером був денім, то тепер до нього додалися шкіра, костюмні матеріали, трикотаж і легкі фактурні тканини. Завдяки цьому шорти стали універсальною річчю, яку можна носити не лише у спеку, а й підлаштовувати під різні ситуації — від прогулянок містом до вечірніх зустрічей.

Але не варто зациклюватися на одному фасоні, особливо тоді, коли сезон дає можливість експериментувати з довжиною, фактурами та стилями. Шукайте ті поєднання, у яких справді комфортно саме вам.

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