Літнє взуття, яке всі шукали: мюлі на танкетці з 1990-х

Бежеві мюлі. Фото з Instagram

Ще минулого літа Дакота Джонсон звернула на себе увагу модників, взувши шкіряні мюлі на танкетці від Khaite. Вона поєднала їх із сірими джинсами кльош та довгим шкіряним пальтом , що мало сучасний вигляд. А зараз ця модель взуття, яка нагадує 1990-ті, буквально заполонила вулиці та подіуми.

Найпопулярніше літнє взуття 2026 року

Якщо ви ще не придивлялися до мюлів на танкетці, саме час це зробити. Цей тренд уже видно в колекціях світових брендів. Наприклад, Diesel у pre-fall 2026 показав ремінцеві коричневі мюлі, Balmain у Resort 2026 зробив ставку на яскраві літні варіанти, а Ferragamo запропонував лаковані моделі з ефектом черепахового панцира. І поза подіумом цей тренд теж підтримують зірки: Ріанна, Алекс Консані та інші модниці вже носять танкетки із задоволенням.

Ferragamo Resort 2026. Фото з Vogue

Чому ж вони такі популярні

Усе просто: нині в моді ностальгія за 1990-ми та мінімалізм. Мюлі на танкетці — ідеальний баланс між елегантністю та легкою недбалістю. Вони чудово поєднуються з міді-спідницями, капрі та іншими "колись суперечливими" речами, які сьогодні мають актуальний вигляд.

Чорні шкіряні мюлі Alexander McQueen. Фото з Vogue

Якщо ще кілька років тому майже будь-яке взуття можна було перетворити на Mary Jane, то сьогодні аналогічна історія відбувається з танкетками. Балетки, кросівки, в’єтнамки — все отримує свою "піднесену" версію на танкетці. І, здається, ми зовсім близькі до появи більш екстравагантних гібридів: уявіть Crocs на танкетці або зимові UGG у такому ж форматі.

