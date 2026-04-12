Літнє взуття, яке всі шукали: мюлі на танкетці з 1990-х

Мюлі на танкетці з 90-х: літній тренд 2026, який варто спробувати
Ще минулого літа Дакота Джонсон звернула на себе увагу модників, взувши шкіряні мюлі на танкетці від Khaite. Вона поєднала їх із сірими джинсами кльош та довгим шкіряним пальтом , що мало сучасний вигляд. А зараз ця модель взуття, яка нагадує 1990-ті, буквально заполонила вулиці та подіуми.
Розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.
Найпопулярніше літнє взуття 2026 року
Якщо ви ще не придивлялися до мюлів на танкетці, саме час це зробити. Цей тренд уже видно в колекціях світових брендів. Наприклад, Diesel у pre-fall 2026 показав ремінцеві коричневі мюлі, Balmain у Resort 2026 зробив ставку на яскраві літні варіанти, а Ferragamo запропонував лаковані моделі з ефектом черепахового панцира. І поза подіумом цей тренд теж підтримують зірки: Ріанна, Алекс Консані та інші модниці вже носять танкетки із задоволенням.
Чому ж вони такі популярні
Усе просто: нині в моді ностальгія за 1990-ми та мінімалізм. Мюлі на танкетці — ідеальний баланс між елегантністю та легкою недбалістю. Вони чудово поєднуються з міді-спідницями, капрі та іншими "колись суперечливими" речами, які сьогодні мають актуальний вигляд.
Якщо ще кілька років тому майже будь-яке взуття можна було перетворити на Mary Jane, то сьогодні аналогічна історія відбувається з танкетками. Балетки, кросівки, в’єтнамки — все отримує свою "піднесену" версію на танкетці. І, здається, ми зовсім близькі до появи більш екстравагантних гібридів: уявіть Crocs на танкетці або зимові UGG у такому ж форматі.
