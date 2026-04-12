Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Мюли на танкетке из 90-х: летний тренд 2026, что стоит попробовать

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 13:42
Летняя обувь, которую все искали: мюли на танкетке из 1990-х
Бежевые мюли. Фото из Instagram

Еще прошлым летом Дакота Джонсон обратила на себя внимание модников, надев кожаные мюли на танкетке от Khaite. Она сочетала их с серыми джинсами клеш и длинным кожаным пальто, которое выглядело современно. А сейчас эта модель обуви, которая напоминает 1990-е, буквально заполонила улицы и подиумы.

Расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Самая популярная летняя обувь 2026 года

Если вы еще не присматривались к мюлям на танкетке, самое время это сделать. Этот тренд уже виден в коллекциях мировых брендов. Например, Diesel в pre-fall 2026 показал ремешковые коричневые мюли, Balmain в Resort 2026 сделал ставку на яркие летние варианты, а Ferragamo предложил лакированные модели с эффектом черепахового панциря. И вне подиума этот тренд тоже поддерживают звезды: Рианна, Алекс Консани и другие модницы уже носят танкетки с удовольствием.

Мюлі стануть найбажанішим взуттям сезону
Ferragamo Resort 2026. Фото из Vogue

Почему же они так популярны

Все просто: сейчас в моде ностальгия по 1990-м и минимализм. Мюли на танкетке — идеальный баланс между элегантностью и легкой небрежностью. Они отлично сочетаются с миди-юбками, капри и другими "некогда противоречивыми" вещами, которые сегодня выглядят актуально.

Читайте также:
Черные кожаные мюли Alexander McQueen. Фото из Vogue

Если еще несколько лет назад почти любую обувь можно было превратить в Mary Jane, то сегодня аналогичная история происходит с танкетками. Балетки, кроссовки, вьетнамки — все получает свою "возвышенную" версию на танкетке. И, кажется, мы совсем близки к появлению более экстравагантных гибридов: представьте Crocs на танкетке или зимние UGG в таком же формате.

Ранее мы писали о том, в каком цвете стоит выбрать кроссовки на этот сезон. И нет, речь не о белом, который считают универсальным.

Также Новини.LIVE сообщали, с чем носить клоги в 2026 году, чтобы выглядеть не только стильно, но и элегантно. Идеальный выбор для модниц.

женская обувь трендовая обувь обувь на лето
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации