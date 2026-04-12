Летняя обувь, которую все искали: мюли на танкетке из 1990-х

Бежевые мюли. Фото из Instagram

Еще прошлым летом Дакота Джонсон обратила на себя внимание модников, надев кожаные мюли на танкетке от Khaite. Она сочетала их с серыми джинсами клеш и длинным кожаным пальто, которое выглядело современно. А сейчас эта модель обуви, которая напоминает 1990-е, буквально заполонила улицы и подиумы.

Самая популярная летняя обувь 2026 года

Если вы еще не присматривались к мюлям на танкетке, самое время это сделать. Этот тренд уже виден в коллекциях мировых брендов. Например, Diesel в pre-fall 2026 показал ремешковые коричневые мюли, Balmain в Resort 2026 сделал ставку на яркие летние варианты, а Ferragamo предложил лакированные модели с эффектом черепахового панциря. И вне подиума этот тренд тоже поддерживают звезды: Рианна, Алекс Консани и другие модницы уже носят танкетки с удовольствием.

Ferragamo Resort 2026. Фото из Vogue

Почему же они так популярны

Все просто: сейчас в моде ностальгия по 1990-м и минимализм. Мюли на танкетке — идеальный баланс между элегантностью и легкой небрежностью. Они отлично сочетаются с миди-юбками, капри и другими "некогда противоречивыми" вещами, которые сегодня выглядят актуально.

Черные кожаные мюли Alexander McQueen. Фото из Vogue

Если еще несколько лет назад почти любую обувь можно было превратить в Mary Jane, то сегодня аналогичная история происходит с танкетками. Балетки, кроссовки, вьетнамки — все получает свою "возвышенную" версию на танкетке. И, кажется, мы совсем близки к появлению более экстравагантных гибридов: представьте Crocs на танкетке или зимние UGG в таком же формате.

