5 трендовых моделей обуви 2026: что будут носить настоящие модницы

Какая обувь в моде в этом сезоне: трендовые модели 2026 года
Теплые дни уже не за горами, а это значит, что пора доставать из шкафа вещи не только на весну, но и на лето. И, конечно, самое время обновить обувную коллекцию. Если хотите быть в тренде, вот на что обратить внимания в этом сезоне.
Трендовая обувь на весну-лето 2026 года
Обувь с квадратным мысом
Этот фасон возвращается в моду и выглядит невероятно современно. Квадратный мыс добавляет образу минимализма и стиля, а еще он подходит почти ко всему — от платьев до джинсов.
Peep-toe
Открытые пальчики или оригинальные вырезы — не только для босоножек. Теперь такие детали можно встретить и в ботильонах, и даже в сапогах. Это добавляет образу немного игривости и делает его более интересным.
Мюли и обувь без пятки
Удобное и стильное решение на каждый день. Мюли — на плоской подошве или на каблуке выглядят легко и непринужденно, а ощущение комфорта гарантировано.
Принты и декор
Яркие акценты сейчас на пике популярности. Цветы, зебра, змеиный принт — выбор за вами. Но особое внимание уделите мелким "бемби"-рисункам: они выглядят свежо и современно, в том числе на обуви.
Обувь на плоской подошве
Балетки, кроссовки, мюли — все это будет максимально в моде. Если комфорт для вас на первом месте, этот тренд точно вам подойдет.
Итак, если хотите выглядеть стильно и чувствовать себя удобно, смело выбирайте трендовые модели. И не бойтесь экспериментировать: маленькие детали сделают любой образ, даже с футболкой и джинсами, более эффектным.
