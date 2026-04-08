5 трендовых моделей обуви 2026: что будут носить настоящие модницы

Теплые дни уже не за горами, а это значит, что пора доставать из шкафа вещи не только на весну, но и на лето. И, конечно, самое время обновить обувную коллекцию. Если хотите быть в тренде, вот на что обратить внимания в этом сезоне.

Трендовая обувь на весну-лето 2026 года

Обувь с квадратным мысом

Этот фасон возвращается в моду и выглядит невероятно современно. Квадратный мыс добавляет образу минимализма и стиля, а еще он подходит почти ко всему — от платьев до джинсов.

Peep-toe

Читайте также:

Открытые пальчики или оригинальные вырезы — не только для босоножек. Теперь такие детали можно встретить и в ботильонах, и даже в сапогах. Это добавляет образу немного игривости и делает его более интересным.

Мюли и обувь без пятки

Удобное и стильное решение на каждый день. Мюли — на плоской подошве или на каблуке выглядят легко и непринужденно, а ощущение комфорта гарантировано.

Принты и декор

Яркие акценты сейчас на пике популярности. Цветы, зебра, змеиный принт — выбор за вами. Но особое внимание уделите мелким "бемби"-рисункам: они выглядят свежо и современно, в том числе на обуви.

Обувь на плоской подошве

Балетки, кроссовки, мюли — все это будет максимально в моде. Если комфорт для вас на первом месте, этот тренд точно вам подойдет.

Итак, если хотите выглядеть стильно и чувствовать себя удобно, смело выбирайте трендовые модели. И не бойтесь экспериментировать: маленькие детали сделают любой образ, даже с футболкой и джинсами, более эффектным.

Ранее мы писали о том, в чем главное отличие между клогами и сабо. Они удобны и подходят для повседневного стиля, но все таки между ними есть разница.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ретро-кроссовки 90-х сейчас будут пользоваться спросом. Уличная мода продолжает задавать тренды.