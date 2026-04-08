5 трендових моделей взуття 2026: що носитимуть справжні модниці

Теплі дні вже не за горами, а це означає, що пора діставати з шафи речі не лише на весну, а й на літо. І, звичайно, саме час оновити взуттєву колекцію. Якщо хочете бути в тренді, ось що варто мати цього сезону.

Трендове взуття на весну-літо 2026

Взуття з квадратним мисом

Цей фасон повертається до моди і має неймовірно сучасний вигляд. Квадратний мис додає образу мінімалізму і стилю, а ще він підходить майже до всього — від суконь до джинсів.

Peep-toe

Відкриті пальчики або оригінальні вирізи — не лише для босоніжок. Тепер такі деталі можна зустріти і в ботильйонах, і навіть у чоботях. Це додає образу трохи грайливості і робить його цікавішим.

Мюлі та взуття без п’ятки

Зручне і стильне рішення на кожен день. Мюлі — на плоскій підошві або на підборах мають легкий і невимушений вигляд, а відчуття комфорту гарантоване.

Принти та декор

Яскраві акценти зараз на піку популярності. Квіти, зебра, зміїний принт — вибір за вами. Але особливу увагу приділіть дрібним "бембі"-малюнкам: вони мають свіжий і сучасний вигляд, зокрема на взутті.

Взуття на плоскій підошві

Балетки, кросівки, мюлі — все це буде максимально в моді. Якщо комфорт для вас на першому місці, цей тренд точно вам підійде.

Отже, якщо хочете мати стильний вигляд та відчувати себе зручно, сміливо обирайте трендові моделі. І не бійтеся експериментувати: маленькі деталі зроблять будь-який образ, навіть з футболкою та джинсами, більш ефектним.

