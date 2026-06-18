Наймодніший головний убір літа-2026: як носити бандану цього сезону

Дівчина в стильному головному уборі. Колаж: Новини.LIVE

Існують речі, які не потребують великих витрат чи складних поєднань, але здатні помітно освіжити гардероб. Саме такою знахідкою цього літа стала бандана. Вона знову опинилася серед головних модних акцентів і вже давно перестала асоціюватися лише з пляжним відпочинком.

Новини.LIVE розповість, з чим носити цей головний убір.

Як носити бандану влітку 2026 року

Сьогодні бандану носять зовсім по-різному. Вона легко доповнює як повсякденні образи, так і більш продумані літні комплекти. Наприклад, звичайна біла футболка, улюблені джинси та невелика хустка — зі згаданим головним убором образ вже буде мати цікавіший вигляд.

Особливо популярним цього сезону став спосіб носити бандану замість шийної хустки. Така деталь додає легкості навіть найпростішому вбранню. До того ж це хороший варіант для тих, хто хоче мати стильний вигляд.

Не менш вдало бандана працює як акцент на талії. Її зав'язують поверх широких штанів, джинсових спідниць або легких суконь. Невеликий кольоровий елемент одразу привертає увагу та робить образ менш передбачуваним.

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Звісно, класичний варіант на голові теж нікуди не зник. У спекотні дні це не лише красиво, а й практично. Бандана допомагає прибрати волосся від обличчя та рятує від палючого сонця під час прогулянок чи відпочинку за містом.

Різні способи носити бандану. Фото з Instagram

Одним словом, цей аксесуар універсальний, тому і став одним із фаворитів сезону. Його легко поєднати з будь-яким літнім гардеробом, а ефект від такої маленької деталі часто перевершує очікування.

Актуальні тренди літа-2026

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