Самый модный головной убор лета 2026 года: как носить бандану в этом сезоне

Девушка в стильном головном уборе. Коллаж: Новини.LIVE

Есть вещи, которые не требуют больших затрат или сложных сочетаний, но способны заметно освежить гардероб. Именно такой находкой этого лета стала бандана. Она вновь оказалась среди главных модных акцентов и уже давно перестала ассоциироваться только с пляжным отдыхом.

Новини.LIVE расскажут, с чем носить этот головной убор.

Как носить бандану летом 2026 года

Сегодня бандану носят совершенно по-разному. Она легко дополняет как повседневные образы, так и более продуманные летние комплекты. К примеру, обычная белая футболка, любимые джинсы и небольшой платок — с упомянутым головным убором образ уже будет выглядеть интереснее.

Особенно популярным в этом сезоне стал способ носить бандану вместо шейного платка. Такая деталь придает легкость даже самому простому наряду. К тому же это хороший вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно.

Не менее удачно бандана работает как акцент на талии. Ее завязывают поверх широких брюк, джинсовых юбок или легких платьев. Небольшой цветной элемент сразу привлекает внимание и делает образ менее предсказуемым.

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Конечно, классический вариант на голове тоже никуда не делся. В жаркие дни это не только красиво, но и практично. Бандана помогает убрать волосы с лица и спасает от палящего солнца во время прогулок или отдыха за городом.

Различные способы ношения банданы. Фото из Instagram

Одним словом, этот аксессуар универсален, поэтому и стал одним из фаворитов сезона. Его легко сочетать с любым летним гардеробом, а эффект от такой маленькой детали часто превосходит ожидания.

Актуальные тренды лета-2026

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