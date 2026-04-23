Вещи, которые никогда не выходят из тренда: что советует Андре Тан

Андре Тан. Кадр из видео

Бывает, что покупаешь модную вещь, а в следующем сезоне она уже пылится в шкафу. Чтобы не играть в эту "лотерею", стоит прислушаться к советам украинского дизайнера Андре Тана. Он выделил несколько базовых айтемов, которые фэшн-блогеры каждый год достают из гардероба, независимо от того, что там диктуют подиумы.

Редакция Новини.LIVE объяснит, на что стоит сделать ставку этой весной, чтобы эта вещь была актуальной.

Какие вещи всегда актуальны

Кожаный жакет вместо обычной косухи

Мы все привыкли к кожаным курткам-оверсайз, но дизайнер предлагает пойти немного дальше. Кожаный жакет — это более изящная альтернатива. Почему он лучше? Потому что его гораздо проще сочетать как с вечерним платьем, так и с обычными джинсами. Одним словом, это инвестиция на годы.

Выбираем шелк, а не синтетику

Летом или теплой весной мы часто ведемся на красивый принт, игнорируя состав ткани. Андре Тан напоминает, что полиэстер — это точно не то, что хочет чувствовать ваша кожа в жару. Если хочется выглядеть элегантно и при этом чувствовать себя комфортно, лучше взять топ из натурального шелка.

Воротник-стойка

Сейчас в моде восточные мотивы, и бренды активно экспериментируют с "китайским стилем". Именно поэтому дизайнер советует выбирать жакеты с воротником-стойкой. Это проверенная классика, которая выглядит сдержанно, но в то же время очень стильно и современно.

Куртка с воротником-стойкой. Фото из Instagram

Обувь, которая не подведет

Хотя массивные сапоги с широким голенищем все еще часто появляются в Instagram, мода на них может пройти довольно быстро. А вот классические ботильоны — это база на все времена. Они универсальны, подходят под любую длину юбки или брюк и никогда не попадут в список антитрендов.

